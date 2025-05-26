"دقائق في العالم الآخر".. شهادة مؤثرة لعائدة من تجربة الموت السريري

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رغم عجز عن تفسير ما يرويه بعض العائدين من الموت السريري، إلا أن هذه الشهادات تتكرر بتفاصيل مدهشة، تصف مشاهد غير أرضية، وشعورًا غامرًا بالأمان والسكون، يتناقض تمامًا مع توقف القلب والدماغ عن العمل.من بين هذه الشهادات، تبرز قصة امرأة تُدعى "آنا"، التي خاضت تجربة الموت السريري أثناء الحمل في كانون الثاني 1989، وخرجت منها لتروي ما يشبه رحلة إلى "عالم آخر" لا يُوصف بالكلمات.تبدأ آنا روايتها من لحظة النزيف المفاجئ أثناء حملها: "لم يكن هناك ألم، فقط ضعف شديد وقشعريرة.. ثم بدأت أختنق وسمعت صوت الطبيب يقول إنه فقد النبض، وإنه سيحاول إنقاذ الطفل. سقط كل شيء في الظلام."لكن الظلام لم يكن النهاية، بل بداية لرحلة غريبة. تقول: "وجدت نفسي مرة أخرى في ، لكنني كنت خفيفة.. كنت أطفو. نظرت إلى الجسد المستلقي وكان جسدي أنا. انفصلت عنه. ثم صعدت إلى أعلى، إلى مكان فيه شعاع أبيض ساطع، دعاني بلطف. لم أشعر بالخوف، بل براحة غير مسبوقة."وتصف آنا كيف وجدت نفسها في "مكان آخر"، محاطًا بألوان مشرقة وشفافة، وتقول: "شعرت بجمال لا يُقارن. صرخت بدهشة: يا إلهي، ما هذا الجمال؟ عليّ أن أرسمه. كل شيء كان متناغمًا، لا شبيه له على الأرض." لكن عندما اقتربت من سحابة وردية، جاءها تحذير غامض من "روح": "لا تذهبي إلى هناك، إنه خطر". عندها شعرت بقلق، وقررت العودة. ووجدت نفسي في نفق مظلم طويل، ثم استيقظت."استفاقت آنا في المستشفى، لترى الأطباء من حولها: "رفعت رأسي وسألت: أين أنا؟ وأين ذلك البلد الرائع؟ نظر الأطباء إليّ باستغراب، ربما ظنوا أنني فقدت صوابي. لكنني كنت متأكدة أنني عشت شيئًا حقيقيًا."تُعلق عالمة النفس "آلا كينياكا" بأن هذه الروايات تتطابق في كثير من تفاصيلها، وتشبه ما كُتب في كتب روحية قديمة، لكنها تضيف: "من منظور علمي، يمكن تفسير بعض التجارب بتأثير الهرمونات أو نقص الأوكسجين في الدماغ، لكن هذا لا ينفي البُعد الروحي لهذه الرحلات." وتختم آنا روايتها بالقول: "أنا أعلم الآن أن من عادوا من هناك ليسوا مرضى عقليين، بل أشخاص عادوا من تجربة تكشف عن أبعاد أخرى للوعي والمعرفة، لا يمكن إدراكها في حياتنا اليومية".رواية آنا ليست حالة فردية، بل واحدة من شهادات كثيرة تثير أسئلة فلسفية وعلمية وروحية عن طبيعة الحياة والموت، وما قد يكون في "العالم الآخر". (روسيا اليوم)