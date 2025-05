5 وجبات فطور غنية بفيتامين C تمنحك نضارة وحيوية كل صباح

Advertisement

يُعتبر بدء اليوم بجرعة طبيعية من فيتامين C طريقة مثالية لتعزيز الطاقة والمناعة ونضارة البشرة، دون الحاجة إلى مكملات غذائية. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Times of India، يمكن تلبية احتياجات الجسم من هذا الفيتامين بسهولة من خلال وجبات فطور غنية بالعناصر الطازجة.إليك أبرز 5 أفكار لفطور صباحي غني بفيتامين C:مخفوق الحمضياتامزج البرتقال الطازج مع قطع الأناناس وقليل من الموز، واسكب العصير في وعاء مزين بالتوت، بذور الشيا، ورشة جوز . هذا المخفوق منعش، مرطب، ويمنح البشرة إشراقة طبيعية في بداية اليوم.البابايا مع الزباديضع طبقات من البابايا الناضجة مع الزبادي الكثيف وحفنة من الغرانولا. تحتوي البابايا على نسبة عالية من فيتامين C، في حين يقدم الزبادي البروتين والبروبيوتيك لصحة الجهاز الهضمي.بودينغ الكيوي والشيابعد نقع بذور الشيا في حليب نباتي (لوز أو جوز الهند) طوال الليل، أضف فوقها شرائح كيوي طازجة وملعقة من العسل في الصباح. الكيوي غني بفيتامين C ويمنح الفطور طابعًا مميزًا ومنعشًا.مخفوق الجوافة والنعناعالجوافة من أغنى مصادر فيتامين C، ويمكن مزجها مع أوراق النعناع الطازج ورشة من عصير الليمون للحصول على مشروب استوائي لذيذ ومنعش، يساهم في تحسين الهضم.خبز محمص بالفلفل الحلو والطماطمقم بتحميص شريحة من خبز الحبوب الكاملة، ثم أضف فوقها شرائح الفلفل الحلو والطماطم المقلية، ورشة من جبنة الفيتا أو البانير. الفلفل والطماطم من المصادر النباتية القوية لفيتامين C.