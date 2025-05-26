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صحة

من أميركا إلى روسيا.. طفلة تواجه "الوحمة النادرة" بجراحة دقيقة

Lebanon 24
26-05-2025 | 14:00
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تخضع الطفلة الأميركية لونا فينر لعملية جراحية جديدة في روسيا لإزالة آثار وحمة كانت تغطي جزءاً كبيراً من وجهها، وذلك بحسب ما أفادت به الطبيبة أولغا فيليبوفا من إحدى العيادات الخاصة في مدينة سان بطرسبورغ، وفق ما نقلته قناة rt.
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وستُجرى العملية المرتقبة في الثاني من حزيران المقبل، وتهدف إلى إزالة موسّعات الأنسجة والندوب المتبقية في المنطقة المركزية من الوجه، إلى جانب إجراء عملية تجميل باستخدام الأنسجة الزائدة التي تم تحضيرها مسبقاً.

وكانت لونا قد وصلت إلى روسيا في 3 أيار الجاري لمتابعة العلاج، وخضعت منذ ذلك الحين لجراحة أولى تكللت بالنجاح، وهي حالياً في مرحلة تبديل الضمادات، وسط مؤشرات إيجابية على تقدم تعافيها. ومن المقرر أن تبقى عائلتها في روسيا حتى موعد العملية الجراحية المقبلة.

يُشار إلى أن لونا كانت تعاني من حالة نادرة تُعرف باسم "الوحمة الميلانينية الخلقية"، وهي تصبغ جلدي داكن كان يغطي وجهها ويُحتمل أن يتحول إلى ورم سرطاني إن تُرك دون علاج. ورغم رفض الأطباء في الولايات المتحدة إجراء الجراحة، نجح الأطباء الروس قبل سنوات في إزالة الوحمة باستخدام العلاج الضوئي، الذي يعتمد على أدوية حساسة للضوء مع تسليط مصدر ضوئي لتدمير الخلايا المتضررة. (روسيا اليوم)
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