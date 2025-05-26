من أميركا إلى روسيا.. طفلة تواجه "الوحمة النادرة" بجراحة دقيقة

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تخضع الطفلة الأميركية لعملية جراحية جديدة في لإزالة آثار وحمة كانت تغطي جزءاً كبيراً من وجهها، وذلك بحسب ما أفادت به الطبيبة فيليبوفا من إحدى العيادات الخاصة في مدينة سان ، وفق ما نقلته .وستُجرى العملية المرتقبة في الثاني من حزيران المقبل، وتهدف إلى إزالة موسّعات الأنسجة والندوب المتبقية في من الوجه، إلى جانب إجراء عملية تجميل باستخدام الأنسجة الزائدة التي تم تحضيرها مسبقاً.وكانت لونا قد وصلت إلى روسيا في 3 أيار الجاري لمتابعة العلاج، وخضعت منذ ذلك الحين لجراحة أولى تكللت بالنجاح، وهي حالياً في مرحلة تبديل الضمادات، وسط مؤشرات إيجابية على تقدم تعافيها. ومن المقرر أن تبقى عائلتها في روسيا حتى موعد العملية الجراحية المقبلة.يُشار إلى أن لونا كانت تعاني من حالة نادرة تُعرف باسم "الوحمة الميلانينية الخلقية"، وهي تصبغ جلدي داكن كان يغطي وجهها ويُحتمل أن يتحول إلى ورم سرطاني إن تُرك دون علاج. ورغم رفض الأطباء في إجراء الجراحة، نجح الأطباء قبل سنوات في إزالة الوحمة باستخدام العلاج الضوئي، الذي يعتمد على أدوية حساسة للضوء مع تسليط مصدر ضوئي لتدمير الخلايا المتضررة. (روسيا اليوم)