إليكم المنتجات المفيدة لصحة الكبد

أفادت الدكتورة كيلسي مور خبيرة التغذية بضرورة إدراج بعض المنتجات الغذائية التي تساعد صحة الكبد، وتقلل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

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ووفقا للخبيرة، تحتوي الخضراوات، مثل القرنبيط وبراعم والملفوف الصيني على مضادات الأكسدة - إيزوثيوسيانات وإندول، التي تشارك في عملية إزالة السموم من الكبد. وتساعد هذه المركبات الجسم على شطر المواد الضارة والتخلص منها، بما فيها والمخدرات. وقد أكدت مراجعة الأدلة العلمية التي أجريت عام 2020 بجامعة التأثيرات الإيجابية لهذه المواد على الكبد.



وتتضمن قائمة الأطعمة المفيدة للكبد كذلك المكسرات والبذور، حيث وفقا لنتائج دراسة أجراها باحثون من يرتبط تناول 15 إلى 30 غراما من هذه الأطعمة يوميا بانتظام بانخفاض معدل الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. ولكن وفقا لها، هناك حاجة إلى دراسات سريرية إضافية لتأكيد هذه النتائج.



ووفقا لها، مرض الكبد الدهني غير الكحول، هو حالة مزمنة تتراكم فيها المواد الشبيهة بالدهون في خلايا الكبد، حيث تصبح أنسجة الكبد في مناطق التسلل الدهني كثيفة ولا تستطيع القيام بوظائفها.



وتقول: "أوصي كل شخص بإدراج المكسرات في ، إلا إذا كان يعاني من حساسية تجاهها. لأنها غنية بالدهون الصحية، وهي مهمة ليس فقط للكبد، بل لصحة الجسم العامة". (روسيا اليوم)