"خطر يعيش بيننا"... فطر يقتل الملايين سنويا وقد يتفشى في المستقبل

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بحسب الموقع، "الرشاشيات هي مجموعة من الفطريات الموجودة في كل أنحاء العالم والتي يمكن أن تسبب "داء الرشاشيات" (aspergillosis)، وهو مرض رئوي يمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى بما في ذلك الدماغ. وكما أشارت صحيفة فاينانشال تايمز، يُمكن استخدام بعض أنواع فطر الرشاشيات في الكيمياء الصناعية وتخمير فول الصويا والساكي، إلا أن هذه المجموعة من الفطريات قد تُشكل خطرًا على الصحة أيضًا. ويُطلق فطر الرشاشيات كمية هائلة من الجراثيم الدقيقة في الهواء، يستنشق البشر هذه الجراثيم، إلا أن معظمهم لا يُصابون بمشاكل صحية. ولكن، الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضون لخطر متزايد. في الواقع، إن الجهاز المناعي للأشخاص الذين يعانون من الربو أو التليف الكيسي أو السرطان أو أصيبوا بالإنفلونزا الشديدة أو كوفيد-19 غير قادر على محاربة الجراثيم".وتابع الموقع، "قال نورمان ، أحد مؤلفي الدراسة والباحث في تغير المناخ والأمراض المعدية في جامعة مانشستر، لشبكة CNN: "إذا فشل الجسم في التخلص من هذه الجراثيم، فإن الفطريات تبدأ في النمو وتأكلك من الداخل إلى الخارج، بصراحة تامة". وأشار إلى أن معدلات الوفيات الناجمة عن داء الرشاشيات تتراوح بين 20% و40%. كما أن اكتشافه ليس سهلاً، إذ يعاني المرضى عادةً من أعراض مثل الحمى والسعال، وهي أعراض شائعة في العديد من الأمراض. وفي الحقيقة، لا يزال الخطر الحقيقي الذي تُسببه مُسببات الأمراض الفطرية ، ويعتقد أن الفطريات مسؤولة عن خمسة في المائة من كل الوفيات على مستوى العالم".بحسب الموقع، "اكتشف باحثون أن بعض أنواع فطر الرشاشيات يمكن أن تنتشر إلى أجزاء جديدة من أميركا الشمالية وأوروبا والصين وروسيا وآسيا مع ارتفاع درجات الحرارة. واستخدمت الدراسة، التي مولتها مؤسسة ويلكوم الخيرية، المحاكاة الحاسوبية والتنبؤات لرسم خريطة الانتشار المستقبلي المحتمل لسلالات الرشاشيات: أ. فلافوس (A. flavus)، أ. فوميغاتوس (A. fumigatus)، وأ. نيجر (A. niger). وقال فان راين: "الفطريات لم تخضع لقدر كافٍ من البحث مقارنة بالفيروسات والطفيليات، لكن هذه الخرائط تظهر أن مسببات الأمراض الفطرية من المرجح أن تؤثر على معظم مناطق العالم في المستقبل"."وتابع الموقع، "أفادت شبكة CNN نقلاً عن الدراسة أن فطر الرشاشيات الدخانية قد ينتشر شمالاً باتجاه مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ووجدت الدراسة أنه قد ينتشر بنسبة إضافية قدرها 77.5% بحلول عام 2100، مما قد يُعرّض تسعة ملايين شخص في للخطر. وقالت البروفيسورة إيلين بيغنيل، المديرة المشاركة في مركز MRC لعلم الفطريات الطبية في جامعة إكستر، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن أنواع الفطريات يمكن أن تتكاثر "بسرعة مذهلة" في درجات الحرارة المرتفعة في السماد الذي تعيش فيه. وأضافت: "إن أسلوب حياتها في البيئة الطبيعية ربما زود بكتيريا أ. فوميغاتوس بالميزة البدنية اللازمة لاستعمار الرئتين البشرية"."وأضاف الموقع، "يتوقع الباحثون أن ينتشر فطر Aspergillus flavus، الذي يعيش على العديد من المحاصيل، إلى 16% إضافية من الأراضي بحلول عام 2100. وبما أن مسببات الأمراض الفطرية أصبحت أكثر مقاومة للعلاج، فإن تغير المناخ قد يؤدي إلى انتشار فطريات الرشاشيات إلى مناطق جديدة. وفي تأكيدها على أهمية البحث، قالت بيغنيل لشبكة CNN إن الدراسة الجديدة حول فطر الرشاشيات "تسلط الضوء بحق على التهديد الذي تشكله الفطريات التي تعيش في بيئتنا الطبيعية ومدى عدم استعدادنا للتعامل مع التحولات في انتشارها". ومع ذلك، قالت إنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث".