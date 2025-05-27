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صحة
هل من علاقة بين الزهايمر والجلوس لفترات طويلة؟.. دراسة تُجيب
Lebanon 24
27-05-2025
|
02:40
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كشفت دراسة علمية أن الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى انكماش حجم المخ، حتى في حالة القيام بتدريبات رياضية للفترة الزمنية التي ينصح بها المتخصصون.
وتبين خلال الدراسة الجديدة التي نشرتها الدورية العلمية Alzheimer's & Dementia، أن الأشخاص الذي يجلسون لفترات طويلة يصابون على الأرجح بتراجع الوظائف المعرفية وتدهور المخ، حتى لو كانوا يمارسون الرياضة البدنية لفترات تصل إلى 150 دقيقة أسبوعيا.
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ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن رئيس
فريق الدراسة
من
جامعة فاندربيلت
الأميركية قوله إن "هذا البحث يؤكد أن تقليل زمن الجلوس قد يكون استراتيجية واعدة لمنع تدهور الوظائف العصبية، وما يترتب على ذلك من تراجع الوظائف المعرفية للمخ". (سكاي نيوز عربية)
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