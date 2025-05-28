24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
غير متوقعة.. فائدة مدهشة لإضافة التوابل الحارة إلى الوجبات الغذائية
Lebanon 24
28-05-2025
|
00:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة أميركية حديثة أجراها باحثون في
جامعة ولاية بنسلفانيا
عن فائدة غير متوقعة لإضافة التوابل الحارة إلى الوجبات الغذائية.
Advertisement
وتبعا لمجلة
food
Quality and Preference فإن الدراسة التي أجراها العلماء الأمريكيون أظهرت أن إضافة التوابل الحارة إلى الوجبات الغذائية يساعد في إبطاء سرعة تناول الطعام وتقليل كمية السعرات الحرارية المستهلكة
وأثناء التجارب قدم العلماء للمشتركين وجبتين شهيرتين - طبق "تشيلي" مع لحم البقر وطبق دجاج "
تيكا
ماسالا" - بنسختين مختلفتين: واحدة تحتوي على توابل حارة والأخرى معتدلة. ولوحظ أن إضافة الفلفل الحار إلى الوجبات أدت إلى انخفاض ملحوظ في سرعة الأكل عند المشاركين بالتجربة، حيث انخفضت كمية الطعام المتناولة بمعدل 46 إلى 64 غراما، مع تباطؤ وتيرة المضغ بنسبة 11–18% مقارنة بالأشخاص الذين قدم لهم طعام غير حار.
وأشار الباحثون إلى أن المشاركين لم يختبروا أي تغيير في شعورهم بالشبع أو متعة التذوق، مما يؤكد أن تأثير التوابل يرتبط بتحفيز آلية طبيعية للضبط الذاتي. فقد لاحظوا أن الأشخاص الذين تناولوا الأطباق الحارة أكلوا عددا أقل من اللقمات في الدقيقة، مما يعزز الأكل الواعي دون تقليل الاستمتاع بالوجبة.
وأكد الفريق العلمي أن استخدام التوابل الحارة باعتدال يمكن أن يكون أداة بسيطة وفعالة للتحكم في حجم الحصص الغذائية والوقاية من الإفراط في تناول الطعام، خاصة في ظل انتشار ثقافة الوجبات السريعة. وأوضحوا أن النتائج تفتح الباب لاستراتيجيات جديدة تعتمد على تعديل النكهات لتعزيز العادات الغذائية الصحية دون حرمان البشر من تناول أنواع معينة من الأطعمة.
مواضيع ذات صلة
للمسنين.. فائدة صحية مدهشة تقدمها القهوة
Lebanon 24
للمسنين.. فائدة صحية مدهشة تقدمها القهوة
28/05/2025 10:35:30
28/05/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فائدة علاجية غير متوقعة للشاي الأخضر.. ما هي؟
Lebanon 24
فائدة علاجية غير متوقعة للشاي الأخضر.. ما هي؟
28/05/2025 10:35:30
28/05/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يسلّم لبنان أكثر من مليون ونصف وجبة غذائية
Lebanon 24
العراق يسلّم لبنان أكثر من مليون ونصف وجبة غذائية
28/05/2025 10:35:30
28/05/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد البصل الاخضر وقيمته الغذائية
Lebanon 24
فوائد البصل الاخضر وقيمته الغذائية
28/05/2025 10:35:30
28/05/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
لماذا تظهر حبوب البشرة لدى النساء؟ نصائح طبية لعلاجها بفعالية
Lebanon 24
لماذا تظهر حبوب البشرة لدى النساء؟ نصائح طبية لعلاجها بفعالية
23:00 | 2025-05-27
27/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استبدال السكر بالعسل في التحلية… خيار صحي لكن بشروط
Lebanon 24
استبدال السكر بالعسل في التحلية… خيار صحي لكن بشروط
15:00 | 2025-05-27
27/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يكشفون: هذه هي الفاكهة الأكثر فائدة لصحة الإنسان!
Lebanon 24
علماء يكشفون: هذه هي الفاكهة الأكثر فائدة لصحة الإنسان!
12:00 | 2025-05-27
27/05/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر... إليكم أهمية العلاقات الاجتماعية
Lebanon 24
تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر... إليكم أهمية العلاقات الاجتماعية
08:24 | 2025-05-27
27/05/2025 08:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف... الرجال معرضون للوفاة أكثر بسبب "القلب المنكسر"
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف... الرجال معرضون للوفاة أكثر بسبب "القلب المنكسر"
06:00 | 2025-05-27
27/05/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر: راغب علامة ينسى كلمات أغنيته على المسرح… شاهدوا ردة فعله!
Lebanon 24
فيديو ينتشر: راغب علامة ينسى كلمات أغنيته على المسرح… شاهدوا ردة فعله!
04:10 | 2025-05-27
27/05/2025 04:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم كميل ابي خليل.. فقد أعز الناس (صور)
Lebanon 24
الموت يؤلم كميل ابي خليل.. فقد أعز الناس (صور)
03:52 | 2025-05-27
27/05/2025 03:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً يهزّ الصين... ومعلومات عن وجود العديد من الضحايا (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً يهزّ الصين... ومعلومات عن وجود العديد من الضحايا (فيديو)
08:17 | 2025-05-27
27/05/2025 08:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية وزيرة السياحة… افتتاح فندق يضيف بصمة جديدة في قلب بيروت
Lebanon 24
برعاية وزيرة السياحة… افتتاح فندق يضيف بصمة جديدة في قلب بيروت
11:15 | 2025-05-27
27/05/2025 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات
Lebanon 24
حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات
08:01 | 2025-05-27
27/05/2025 08:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2025-05-27
لماذا تظهر حبوب البشرة لدى النساء؟ نصائح طبية لعلاجها بفعالية
15:00 | 2025-05-27
استبدال السكر بالعسل في التحلية… خيار صحي لكن بشروط
12:00 | 2025-05-27
علماء يكشفون: هذه هي الفاكهة الأكثر فائدة لصحة الإنسان!
08:24 | 2025-05-27
تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر... إليكم أهمية العلاقات الاجتماعية
06:00 | 2025-05-27
دراسة جديدة تكشف... الرجال معرضون للوفاة أكثر بسبب "القلب المنكسر"
04:30 | 2025-05-27
"خطر يعيش بيننا"... فطر يقتل الملايين سنويا وقد يتفشى في المستقبل
فيديو
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
28/05/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
28/05/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
28/05/2025 10:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24