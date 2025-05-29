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صحة

طرق فعّالة للحد من الرغبة في تناول السكر بعد الأكل

Lebanon 24
29-05-2025 | 16:28
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نشتهى فى كثير من الأحيان تناول قطعة من الحلويات بعد الانتهاء من تناول وجبة الغذاء أو ليلا دون معرفة السبب، فإذا وجدت نفسك تلجأ إلى تناول الحلوى أو وجبة خفيفة تحتوي على السكر بعد كل وجبة، فأنت لست وحدك،  فقد تشعر برغبة ملحة في تناول السكر، مما يجعل من الصعب مقاومة تلك اللقمة الإضافية من الحلوى، ولكن ماذا لو استطعت كسر هذه الحلقة المفرغة واستعادة السيطرة على رغباتك
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كيفية التوقف عن الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بعد كل وجبة

وفقا لموقع onlymyhealth كيفية الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر بعد تناول الوجبات وتطوير عادات غذائية أكثر صحة.

1. تحديد السبب 
غالبًا ما تنبع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات من أكثر من مجرد اشتهاء الحلويات، فقد تنشأ عن سلوكيات معتاد، أو استجابات عاطفية، أو تقلبات في سكر الدم، أو حتى نقص في العناصر الغذائية، فهم سبب رغبتك في تناول الحلويات بعد الوجبات هو الخطوة الأولى نحو إدارتها بفعالية.

2. احرص على موازنة وجباتك بالبروتين والدهون الصحية
تناول وجبة متوازنة تحتوي على كمية كافية من البروتين والدهون الصحية يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويُشعرك بالشبع لفترة أطول، أما الوجبات الغنية بالكربوهيدرات المُكررة وقليلة العناصر الغذائية، فقد تُؤدي إلى ارتفاع وانخفاض مُفاجئ في سكر الدم، مما يزيد من احتمالية اشتهاء الحلويات.

3. اختر الحلاوة الطبيعية
بدلًا من السكر المُصنّع، جرّب إشباع رغبتك في تناول الحلويات بأطعمة طبيعية مُحلاة كالفاكهة، أو الشوكولاتة الداكنة، أو الزبادي مع رشّة من العسل، تُوفّر هذه الخيارات الفيتامينات والألياف الأساسية، مع الحفاظ على نكهتك الحلوة بطريقة صحية

4. حافظ على رطوبة جسمك
أحيانًا، ما يبدو وكأنه اشتهاء للسكر هو في الواقع جفاف، احرص على شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، كما يُمكن لشاي الأعشاب أو الماء المُنكّه بالحمضيات أو النعناع أن يُوفّر بديلًا منعشًا ولذيذًا.

5. تقليل السكر تدريجيًا
قد يؤدي التوقف المفاجئ عن تناول السكر إلى اشتهاء شديد وأعراض شبيهة بأعراض الانسحاب، بدلًا من ذلك، قلل استهلاكك للسكر تدريجيًا عن طريق تقليل كمية السكريات المضافة في نظامك الغذائي تدريجيًا، مع مرور الوقت، ستتكيف براعم التذوق لديك، وتقل رغبتك في تناول الحلويات.

6. ابحث عن وسيلة تشتيت
غالبًا ما تختفي الرغبة الشديدة في تناول الطعام في غضون دقائق، إذا شعرتَ برغبة في تناول شيء حلو، فاشغل نفسك بنشاط كالمشي لمسافة قصيرة، أو القراءة، أو ممارسة التنفس العميق.

7. احصل على قسط كافٍ من النوم
قد يزيد قلة النوم من الرغبة الشديدة في تناول السكريات، إذ يبحث جسمك عن مصادر طاقة سريعة، احرص على الحصول على ما لا يقل عن سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة للمساعدة في تنظيم هرمونات الجوع والحد من الرغبة الشديدة في تناول السكريات.

8. السيطرة على  التوتر
غالبًا ما يترافق التوتر مع الأكل العاطفي، إذا كنت تلجأ إلى الحلويات طلبًا للراحة، ففكّر في دمج أنشطة تخفيف التوتر، مثل اليوجا والتأمل وتدوين اليوميات أو ممارسة الرياضة، في روتينك اليومي. (اليوم السابع)
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