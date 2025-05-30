الفراولة تساعد في الحفاظ على الذاكرة... هذا ما كشفته هذه الدراسة

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أثبت منذ زمن بعيد أن الفراولة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين А، وقد ربط العلماء مؤخرا بين تناولها ونشاط الدماغ.وتوضح الدكتورة خبيرة التغذية، كيف تؤثر الفراولة على الذاكرة والكمية اللازمة لتناولها.ووفقا لها، للحصول على أقصى فائدة من ثمار الفراولة يجب تناول 150-200 غ منها في اليوم.وتشير إلى أن هذه الكمية من الفراولة تساعد على تحسين الذاكرة، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيها على مكافحة الالتهابات الداخلية والحفاظ على خلايا الدماغ.وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الفراولة على تحسين مرونة الأوعية الدموية لأنها تحتوي على مركب الكيريسيتين الذي يبطئ عملية الشيخوخة. كما أن للفراولة تأثير بسيط مدر للبول، لأنها تحتوي على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم الذي يشارك في تنظيم توازن الماء والأملاح.وعند استخدام الفراولة في أقنعة لبشرة الوجه، فسوف تخفف الصبغات الجلدية، لأنها تحتوي على فيتامين С الذي له تأثير مخفف للألوان.