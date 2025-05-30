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صحة

عن القهوة من دون كافيين.. هذا ما كشفه العلماء

Lebanon 24
30-05-2025 | 07:40
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بحسب تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" Science Alert، المتخصص بأخبار العلوم، فقد توصل باحثون من مؤسسات في سلوفينيا وهولندا في دراسة حديثة إلى أن القهوة، سواء كانت مع الكافيين أو بدونه، فإنها تؤدي الى اليقظة وتظل منبهاً على كل حال، وذلك بعد أن درسوا تأثيرها على الدماغ والجسم.
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وكتب الباحثون في دراستهم: "يلعب التوقع دوراً هاماً، حيث غالباً ما يُلاحظ المشاركون الذين يتوقعون الكافيين تحسناً إدراكياً وأدائياً مُماثلاً، بغض النظر عما إذا كانوا يتناولون الكافيين أو دواءً وهمياً". 
 
ورأى الباحثوت أن هذا يشير إلى أن الكافيين ليس العامل الوحيد المؤثر في تحمل روتين الصباح: فتوقعاتنا لهذا الطقس الصباحي تُسهم أيضاً.
وخلص الباحثون إلى أن "المحفزات التي تُحاكي القهوة عن كثب يُمكن أن تُنتج استجابات معرفية وفسيولوجية مُشابهة بشكل ملحوظ لتلك التي تُنتجها القهوة الحقيقية".

وأضافوا: "تشير هذه النتائج إلى أن مُستهلكي القهوة المُعتادين يستجيبون للمشروبات المُشابهة للقهوة بغض النظر عن وجود الكافيين". (العربية) 
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