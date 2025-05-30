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صحة
الحروب وكوفيد-19 والمناخ عرقلت جهود مكافحة التدخين عالميًا
Lebanon 24
30-05-2025
|
16:00
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كشف تقرير جديد، مدعوم من 57 جماعة ومنظمة، أن الجهود العالمية الرامية لتقليص استهلاك التبغ قد تعرضت لانتكاسة بسبب التحديات المتداخلة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وتفاقم أزمات المناخ، إلى جانب اندلاع الحروب في عدة مناطق.
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وكانت الحكومات قد وضعت هدفًا بخفض معدلات التدخين بين من تزيد أعمارهم عن 15 عامًا بنسبة 30% بين عامي 2010 و2025، ضمن خطة التنمية المستدامة المعتمدة في 2015. غير أن الجدول
الزمني
أُجّل خمس سنوات إضافية في عام 2024، بعدما اضطرت الدول لتحويل مواردها بعيدًا عن تنفيذ
معاهدة منظمة الصحة العالمية
لمكافحة التبغ التي وقّعت عليها 168 دولة.
وذكر التقرير، المقدم إلى
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
التابع للأمم المتحدة، أن هذا التأخير أسفر عن استمرار نحو 95 مليون شخص في التدخين، رغم أن الخطط الأصلية كانت تستهدف مساعدتهم على الإقلاع بحلول 2025.
ورغم التقدم في بعض المناطق، لا تزال الأرقام مرتفعة، إذ يُقدّر عدد المدخنين عالميًا بـ 1.208 مليار شخص، مقابل الهدف المأمول وهو 1.112 مليار شخص فقط، بحسب تحليل لوكالة "
رويترز
" استنادًا إلى البيانات السكانية ومعدلات التدخين الواردة في التقرير. (العربية)
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