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صحة

أثناء فقدان الوزن.. حيلة بسيطة للاستمتاع بالكربوهيدرات

Lebanon 24
31-05-2025 | 10:09
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ينصح خبراء التغذية واللياقة البدنية باتباع حيلة بسيطة تمكّن من الاستمتاع بالكربوهيدرات دون الشعور بالذنب أثناء فقدان الوزن.
 
واكتشف الخبراء أن ترك أطعمة مثل المعكرونة والأرز والبطاطا لتبرد تماما قبل تناولها، يساهم في إنقاص الوزن بفضل تكوين نوع خاص من النشا يعرف بـ"النشا المقاوم".
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ويشرح خبير اللياقة كيفن ديفيد رايل، أن النشا المقاوم يختلف عن الكربوهيدرات العادية لأنه يُهضم ببطء ويوفر طاقة مستدامة ويساعد على تثبيت مستويات السكر في الدم، ما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعد في التحكم بالوزن. 
 
ويشير رايل إلى أن الرياضيين المحترفين، خاصة لاعبو كرة القدم، يعتمدون على هذه الطريقة منذ سنوات، حيث يتناولون سلطات المعكرونة الباردة أو الأرز المبرد للاستفادة من هذه الفائدة الصحية، مع الحفاظ على طاقة مستقرة وتسريع التعافي.

كما يوضح رايل أن إعادة تسخين الكربوهيدرات المبردة لا تُفقد النشا المقاوم خواصه، ما يجعلها خيارا عمليا لتحضير الوجبات مسبقا دون خسارة الفوائد. (روسيا اليوم) 
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