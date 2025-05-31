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صحة

كيف يؤثر التدخين على الحامل والجنين؟

Lebanon 24
31-05-2025 | 23:00
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تدخين الأم أثناء الحمل له تأثيرات خطيرة على الجنين، وقد تؤدي هذه الأضرار إلى مشاكل صحية تمتد حتى بعد الولادة، ووفقًا لموقع healthline، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للتوعية ضد التدخين، فلابد من التعرف على أبرز المخاطر على الجنين.
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إليك أبرز الأضرار التي قد يتسبب بها التدخين خلال الحمل:
نقص وزن الجنين عند الولادة
التدخين يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، ما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى الجنين، ويؤثر على نموه الطبيعي، فيولد الطفل بوزن أقل من الطبيعي.

زيادة خطر الإجهاض والولادة المبكرة
النيكوتين والمواد السامة الأخرى في السجائر قد تسبب تقلصات في الرحم أو تؤثر على المشيمة، ما يزيد من احتمالية الإجهاض أو الولادة قبل الموعد.

التشوهات الخلقية
يزيد التدخين من خطر الإصابة بتشوهات خلقية، مثل:

الشفة الأرنبية (شق الشفة)
شق سقف الحلق

مشاكل في الجهاز التنفسي
أطفال الأمهات المدخنات يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض تنفسية مثل الربو، التهاب القصبات، والالتهابات الرئوية.

متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)
يزيد التدخين أثناء الحمل وبعد الولادة من خطر وفاة الطفل بشكل مفاجئ خلال النوم دون سبب واضح.

مشاكل في النمو والتطور الذهني
قد يؤدي التعرض للنيكوتين داخل الرحم إلى ضعف في التركيز، وصعوبات في التعلم، ومشاكل سلوكية لاحقاً في عمر المدرسة. (اليوم السابع)
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