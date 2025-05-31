كيف يؤثر التدخين على الحامل والجنين؟

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تدخين الأم أثناء الحمل له تأثيرات خطيرة على الجنين، وقد تؤدي هذه الأضرار إلى مشاكل صحية تمتد حتى بعد الولادة، ووفقًا لموقع healthline، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للتوعية ضد التدخين، فلابد من التعرف على أبرز المخاطر على الجنين.إليك أبرز الأضرار التي قد يتسبب بها التدخين خلال الحمل:نقص وزن الجنين عند الولادةالتدخين يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، ما يقلل من تدفق والأكسجين إلى الجنين، ويؤثر على نموه الطبيعي، فيولد الطفل بوزن أقل من الطبيعي.زيادة خطر الإجهاض والولادة المبكرةالنيكوتين والمواد السامة الأخرى في السجائر قد تسبب تقلصات في الرحم أو تؤثر على المشيمة، ما يزيد من احتمالية الإجهاض أو الولادة قبل الموعد.التشوهات الخلقيةيزيد التدخين من خطر الإصابة بتشوهات خلقية، مثل:الشفة الأرنبية (شق الشفة)شق سقف الحلقمشاكل في الجهاز التنفسيأطفال الأمهات المدخنات يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض تنفسية مثل الربو، التهاب القصبات، والالتهابات الرئوية.متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)يزيد التدخين أثناء الحمل وبعد الولادة من خطر وفاة الطفل بشكل مفاجئ خلال النوم دون سبب واضح.مشاكل في النمو والتطور الذهنيقد يؤدي التعرض للنيكوتين داخل الرحم إلى ضعف في التركيز، وصعوبات في التعلم، ومشاكل سلوكية لاحقاً في عمر المدرسة. (اليوم السابع)