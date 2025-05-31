Advertisement

صحة

علامات وجود خلل بوظائف الكبد

Lebanon 24
31-05-2025 | 12:30
A-
A+


Doc-P-1368715-638843128961697474.png
Doc-P-1368715-638843128961697474.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعد الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، إذ يؤدي مئات الوظائف الحيوية لاستمرار الحياة، وينتج الهرمونات والبروتينات التي تحتاجها أجزاء أخرى من الجسم، كما أنه يطرد السموم، وينتج العصارة الصفراوية، وينظم كمية الدم في الجسم، ويستقلب البروتينات والكربوهيدرات والدهون ليتمكن الجسم من استخدامها، ومع ذلك، مع استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، والسكريات، والأطعمة المصنعة، والمكملات الغذائية والطبية، قد تتضرر صحة الكبد بشدة، وقد يتطور الأمر لأن يصبح غير قابلًا للعلاج، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".
Advertisement

وفقًا لمؤسسة الكبد الأمريكية، توفى حوالى 51,642 بالغًا بسبب أمراض الكبد في الولايات المتحدة عام 2020، وهناك 5 علامات تدل على تدهور صحة الكبد لا يجب تجاهلها:

اليرقان
يمكن أن يُسبب تلف الكبد اصفرار الجلد والعينين، ويرجع ذلك إلى أن الكبد مسئول عن معالجة البيليروبين، وهو صبغة صفراء تُنتجها خلايا الدم الحمراء، وإفرازه في العصارة الصفراوية، ولكن عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، فإنه لا يستطيع معالجة هذه الصبغة، مما يؤدي إلى تراكمها واصفرار الجلد والعينين.

ألم في البطن
إذا كنت تعاني من آلام متكررة في الجزء العلوي الأيمن من بطنك، فقد يكون ذلك بسبب تلف الكبد، ويمكن أن يسبب تلف الكبد التهابًا وتراكمًا للسوائل في البطن، مما قد يسبب ألمًا حادًا عند الحركة والتنفس.

البول الداكن وبراز شاحب
من العلامات الواضحة الأخرى لتلف الكبد، البول الداكن والبراز الشاحب، وذلك بسبب تراكم البيليروبين في الكبد، وقد يُفرز البول بألوان أغمق من المعتاد، مثل البني، إضافةً إلى ذلك، عندما يتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح، يتوقف عن إنتاج كمية كافية من أملاح الصفراء في البراز، مما يؤدي إلى لون شاحب.

التعب والضعف
الكبد المريض ضعيف في تصفية السموم من مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى شعورك بإرهاق أكثر من المعتاد وتوعك، كما قد يسبب ضبابية في الدماغ حيث تشعر بالارتباك أو عدم التوازن، وذلك بسبب احتباس السوائل، فقد تشعر بضعف في جسمك وتورم في القدمين والكاحلين.

كدمات ونزيف
عندما يتلف الكبد لا ينتج ما يكفي من عوامل التخثر، وهي بروتينات ضرورية لتخثر الدم ووقف النزيف، ويؤدي هذا إلى حدوث كدمات ونزيف أسرع في الجسم، وفي المراحل المتأخرة، قد يتقيأ المريض دمًا بسبب انسداد الكبد. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
تظهر على البشرة... علامات غير متوقعة لتسمم الكبد
lebanon 24
31/05/2025 22:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم المنتجات المفيدة لصحة الكبد
lebanon 24
31/05/2025 22:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا النوع من الأطعمة يهدد صحة الكبد
lebanon 24
31/05/2025 22:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
متى تشير الهالات السوداء لمشكلة فى الكبد
lebanon 24
31/05/2025 22:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2025-05-31
10:09 | 2025-05-31
09:03 | 2025-05-31
07:51 | 2025-05-31
06:16 | 2025-05-31
04:32 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24