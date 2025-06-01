Advertisement

صحة

ابتكار جديد.. "أشعة تقتل البكتيريا"!

Lebanon 24
01-06-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1368825-638843323313757733.jpg
Doc-P-1368825-638843323313757733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ابتكر علماء روس مادة جديدة قادرة على إصدار ضوء فوق بنفسجي لمدة قياسية تصل إلى 40 دقيقة، مما يؤدي إلى قتل ما يصل إلى 99.9% من البكتيريا.
 
 
Advertisement
وأثبت الدراسة أنه يمكن استخدام الخصائص القاتلة للبكتيريا لفوسفات الإيتريوم في تطهير مختلف السوائل والأسطح، مما يعني أنها يمكن أن تحل محل مصابيح الأشعة فوق البنفسجية الزئبقية.

وأظهرت العينات التجريبية توهج المركب لمدة تصل إلى قرابة 40 دقيقة، مما اُعتبر رقما قياسيا، مقارنة بنتائج دراسة مماثلة أجريت في الصين حققت توهجا مدته 15 دقيقة فقط.

وقد ابتكر باحثون في جامعة الأورال نماذج من مساحيق فوسفات الإيتريوم والسيراميك بعد شحن مركب بالأشعة السينية، مما أدى إلى توهجه بضوء فوق بنفسجي لفترة طويلة، مطهرا الأسطح.

ويمتلك المركب الجديد مجموعة واسعة من التطبيقات العملية، حيث إن إشعاعه أكثر فعالية بنسبة 70% من الأشعة فوق البنفسجية القريبة والمتوسطة، مما يجعله قادرا على قتل 99.9% من البكتيريا.
 
وفي سياق متصل، أوضحت يوليا كوزنتسوفا، كبيرة باحثي الدراسة، أنه إذا تم تغطية غرسة بطبقة من هذا المركب فسوف تتطهر بعد تعريضها للأشعة السينية، وسيستمر هذا التأثير إلى ما بعد تركيب الغرسة وتغطيتها بأنسجة الجسم، مما سيؤدي إلى قتل البكتيريا المكونة من البيئة الخارجية، ويقضي على احتمال حدوث التهابات. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
"إشاعة" في أوساط "حزب الله"
lebanon 24
01/06/2025 15:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"مبنى يتحدى الزلازل".. إبتكار ثوري وخارق!
lebanon 24
01/06/2025 15:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
للسيارات الكهربائية.. إبتكار جديد مهم جداً
lebanon 24
01/06/2025 15:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
شعركِ تحت أشعة الشمس؟ إليكِ الحلول الفعالة لحمايته
lebanon 24
01/06/2025 15:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:42 | 2025-06-01
02:00 | 2025-06-01
23:00 | 2025-05-31
15:00 | 2025-05-31
12:30 | 2025-05-31
10:09 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24