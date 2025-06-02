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صحة
روسي يحمي من المتحور الجديد لفيروس كورونا
Lebanon 24
02-06-2025
|
03:24
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أعلن
المكتب الإعلامي
للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية، أن الأجسام المضادة المنتجة بعد استخدام لقاح "كونفاسيل" متعدد الاستخدامات تحتفظ بفعاليتها ضد متحور
فيروس
كورونا
NB.1.8.1.
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ويشير المكتب إلى أن، المتحور الجديد لا يؤثر على فعالية دواء "مير 19" المستخدم في علاج كوفيد-19.
وجاء في تقرير المكتب: "بفضل استقرار بروتين القفيصة النووية، يتميز لقاح كونفاسيل بخصائص عامة، حيث تحتفظ الأجسام المضادة المنتجة بعد استخدامه بتأثير وقائي ضد هذه السلالة الجديدة من
الفيروس
".
ويشير مصدر في المكتب، إلى أن المتغير الجيني NB.1، الأقرب إلى NB.1.8.1، يحتوي على ست طفرات فقط مقارنة بمتغير أوميكرون، الذي يوفر لقاح كونفاسيل استجابة مناعية وقائية قوية مضادة له.
ووفقا لنتائج تحليل سلالة NB 1.8.1، لم تسجل أي طفرات جديدة للفيروس من شأنها التأثير على فعالية دواء مير 19، الذي ابتكره معهد المناعة التابع للوكالة الطبية والبيولوجية
الفيدرالية الروسية
، الذي هو أول دواء مخصص لعلاج مرض كوفيد-19 في العالم. (روسيا اليوم)
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