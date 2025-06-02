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صحة

عادات يومية بسيطة تجدد نشاطك وتخلصك من الإرهاق

Lebanon 24
02-06-2025 | 04:54
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قال الدكتور ألكسندر أولموس إن عادتين أساسيتين يمكنهما نقل الشعور بالتعب طوال اليوم إلى شعور بالحيوية.

وقال أولموس أخصائي باطني، في فيديو على تيك توك إن اتباع عادتين فقط يمكنهما رفع مستويات الطاقة بشكل كبير، وإنه وجد تحولاً من شعور بالتعب طوال اليوم إلى شعور بالحيوية، بعد اتباعهما.
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الاستحمام بماء بارد
ووفق "سوري لايف"، العادة الأولى هي أن يعرض الشخص نفسه لبرد، من خلال دش بارد في بداية اليوم.

وأوضح الخبير أن الاستحمام البارد لمدة دقيقتين قد يكون كافياً لإحداث فرق. وهو ليس الوحيد الذي يشارك هذا الرأي.

فقد كشفت دراسة أُجريت عام 2023 أن الذين غمروا أنفسهم في حمام بارد لمدة 5 دقائق أفادوا بشعورهم بمزيد من "النشاط واليقظة والانتباه والفخر والإلهام"، مع انخفاض مشاعر الضيق والعصبية. 

إضافة إلى ذلك، سلّطت دراسات أخرى الضوء على الروابط المحتملة بين العلاج بالماء البارد والفوائد المضادة للالتهابات.
 
العادة الثانية
ببساطة، لتشعر بالنشاط طوال اليوم، توقف عن تناول العشاء في وقت متأخر جداً. 

فإذا تناولت العشاء قبل النوم بـ 3 ساعات، يدخل الجسم في وضع التعافي، وليس وضع الهضم.

كما يساعد شرب الماء، وإدارة التوتر، والنشاط البدني، واختيار الأطعمة الصحية، على تجديد الطاقة، والشعور بالحيوية طوال اليوم. (امارات 24) 
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