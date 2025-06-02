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صحة
بشرة العيد تبدأ من الآن… أسرار النضارة في المنزل
Lebanon 24
02-06-2025
|
23:00
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مع اقتراب
عيد الأضحى
، تسعى الكثير من السيدات إلى العناية ببشرتهن للحصول على إطلالة نضرة ومشرقة. ومن أبرز خطوات التحضير هو تنيور البشرة، أي تفتيحها وتنظيفها بلطف لإزالة آثار التعب والبقع الداكنة.
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ما هو تنيور البشرة؟
هو روتين تجميلي يعتمد على تنظيف البشرة بعمق، وتقشيرها، ثم استخدام خلطات طبيعية أو كريمات مخصصة للتفتيح، مما يمنح الوجه إشراقة طبيعية ولمسة ناعمة.
طرق بسيطة لتنيور البشرة
في المنزل
:
• تقشير طبيعي: استخدمي خليط السكر والعسل مرة أسبوعيًا لإزالة الخلايا الميتة.
• قناع التفتيح: امزجي الزبادي مع القليل من الكركم والعسل، وضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة.
• الترطيب اليومي: لا تهملي كريم الترطيب، خاصة في الليل.
• الوقاية من الشمس: استخدمي واقي الشمس يوميًا لحماية بشرتك من التصبغات
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