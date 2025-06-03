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صحة

شواء البروكلي بدلًا من سلقه يُحدث فرقًا كبيرًا

Lebanon 24
03-06-2025 | 02:32
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أشارت إليزابيث رايدر، خبيرة التغذية وفن الطهي، إلى أن غلي البروكلي هو في الواقع أسوأ طريقة لطهيه، إذ ينتج عنه فطريات طرية وباهتة.
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وأوضحت رايدر، في تقرير نشره موقع "Surrey Live"، أنه "غالبًا ما يُنتج سلق البروكلي زهيرات طرية. وكلما طالت مدة طهيه في الماء المغلي، زادت كمية العناصر الغذائية التي يفقدها".
 
وأضافت رايدر أنه عند غلي البروكلي، يفقد سكرياته ونكهاته وعناصره الغذائية، مما يؤدي إلى طعم وملمس غير مستساغ، وتقليل فوائده الصحية.
في المقابل، شرحت رايدر أن طهي البروكلي عن طريق الشوي يُحدث فرقًا كبيرًا، إذ يُطلق العنان لحلاوته الفطرية ويُضفي عليه قوامًا مقرمشًا، مما يجعله أكثر جاذبية.
 
وقالت رايدر إن البروكلي المشوي يتميز بنكهته الغنية، كما أنه يُشكل طبقًا جانبيًا رائعًا، ويمكن استخدامه دافئًا أو باردًا في السلطات."
 
ويعزز الشوي طعم البروكلي ويُحافظ أيضًا على الفيتامينات الأساسية، مما يجعله أكثر تغذيةً ومتعةً للأكل. يُمكن طهي البروكلي المشوي في الفرن أو المقلاة الهوائية، كما أن رشّه بعصير الليمون يُحسّن مذاقه.
 
وأردفت رايدر قائلة إن السكريات الطبيعية في رشة عصير الليمون تُضفي طراوةً على البروكلي وتُكرمله للحصول على قوام أفضل ونكهة معززة. (العربية) 
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