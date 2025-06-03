يدمر القلب.. إليكم آخر ما كشفه العلماء عن تعاطي الماريجوانا

كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة
أن تعاطي الماريجوانا بشكل منتظم يؤثر على القلب والأوعية الدموية على غرار ما يحدث في حالة تدخين التبغ.
ووجد الباحثون من جامعة كاليفورنيا
في سان فرانسيسكو
أن تعاطي الماريجوانا يؤدي إلى تدهور وظائف الأوعية الدموية بنسبة 50% مقارنة بمن لا يتعاطون هذه المادة المخدرة، علماً بأن ضعف الأوعية يؤدي بدوره إلى أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
وكثير من المشكلات الصحية.
وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "جمعية أمراض القلب
" المتخصصة في أمراض القلب، درس الباحثون حالة 55 شخصاً بالغاً خلال الفترة من 20 تشرين الأول حتى آب 2024.
وكان جميع المشاركين في التجربة يتعاطون الماريغوانا بانتظام ثلاث مرات أسبوعياً على مدار عام دون تدخين النيكوتين مطلقاً.
وكان جميع المشاركين يدخنون الماريغوانا بشكل منتظم أو يستهلكونها في صورة مأكولات تحتوي على مادة "رباعي هيدرو كانابينول" وهي المركب الكيميائي الأساسي في نبات القنب
.
وتبين من التجربة التي نشرها الموقع الإلكتروني سايتيك ديلي
المتخصص في الأبحاث العلمية أن تدخين الماريغوانا يؤدي إلى تغييرات في تركيب مصل الدم تؤثر بدورها على الخلايا البطانية التي تشكل الغلاف الداخلي لجميع الأوعية الدموية والليمفاوية في الجسم.
وذكرت الباحثة ليلى محمدي رئيس فريق الدراسة
أن هذه النتائج تؤكد أيضاً أن تدخين الماريغوانا يؤثر سلبياً على وظائف الأوعية الدموية بشكل أكبر من تناول المأكولات التي تحتوي على مادة "رباعي هيدرو كانابينول".