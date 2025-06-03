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صحة

العنب… فاكهة لذيذة بفوائد مذهلة لصحتك

Lebanon 24
03-06-2025 | 13:25
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العنب من الفواكه الصيفية المحبّبة لدى الكبار والصغار، ويتميّز بمذاقه الحلو وتنوع ألوانه بين الأخضر، الأحمر، والأسود. لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن العنب ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل كنز غذائي مليء بالفوائد الصحية.
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أبرز فوائد العنب:

1. غني بمضادات الأكسدة

العنب يحتوي على مركبات قوية مثل الريسفيراترول، خاصة في قشر العنب الأحمر، وهي مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

2. يحسّن صحة القلب

العنب يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، كما يساعد على تقليل الكولسترول الضار (LDL) بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويد.

3. يعزز المناعة

بفضل فيتامين C والفيتامينات والمعادن الأخرى، يساعد العنب على دعم الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض.

4. يساعد في الهضم

العنب يحتوي على نسبة جيدة من الألياف، ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

5. يحمي صحة العيون

بعض المركبات في العنب تحمي شبكية العين من التلف الناتج عن التقدّم في السن، وتقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي.

6. يقاوم السرطان

تشير دراسات إلى أن الريسفيراترول ومضادات الأكسدة الأخرى في العنب قد تساهم في الحدّ من نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية.

7. يعزز صحة الدماغ

بعض الأبحاث تربط بين استهلاك العنب وتحسين الذاكرة والوظائف العقلية، خاصة مع التقدم في السن.

8. يرطّب الجسم

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، يساعد العنب على ترطيب الجسم، خاصة في فصل الصيف. 
 
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