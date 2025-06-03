العنب… فاكهة لذيذة بفوائد مذهلة لصحتك

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العنب من الفواكه الصيفية المحبّبة لدى الكبار والصغار، ويتميّز بمذاقه الحلو وتنوع ألوانه بين الأخضر، الأحمر، والأسود. لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن العنب ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل كنز غذائي مليء بالفوائد الصحية.أبرز فوائد العنب:1. غني بمضادات الأكسدةالعنب يحتوي على مركبات قوية مثل الريسفيراترول، خاصة في قشر العنب الأحمر، وهي مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.2. يحسّن صحة القلبالعنب يساهم في خفض ضغط وتحسين تدفق الدم، كما يساعد على تقليل الضار (LDL) بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويد.3. يعزز المناعةبفضل فيتامين C والفيتامينات والمعادن الأخرى، يساعد العنب على دعم الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض.4. يساعد في الهضمالعنب يحتوي على نسبة جيدة من الألياف، ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.5. يحمي صحة العيونبعض المركبات في العنب تحمي شبكية من التلف الناتج عن التقدّم في السن، وتقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي.6. يقاوم السرطانتشير دراسات إلى أن الريسفيراترول ومضادات الأكسدة الأخرى في العنب قد تساهم في الحدّ من نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية.7. يعزز صحة الدماغبعض الأبحاث تربط بين استهلاك العنب وتحسين الذاكرة والوظائف العقلية، خاصة مع التقدم في السن.8. يرطّب الجسمنظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، يساعد العنب على ترطيب الجسم، خاصة في فصل الصيف.