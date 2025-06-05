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صحة
هل العمل لساعات طويلة يغير بنية الدماغ؟
Lebanon 24
05-06-2025
|
03:55
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اكتشف فريق من العلماء أن العمل لساعات طويلة يُغير في الواقع أجزاءً من الدماغ مرتبطة بالتنظيم العاطفي والذاكرة العاملة وحل المشكلات.
وقام
فريق دولي
من الباحثين يضم علماء من جامعة تشونغ آنغ
الكورية
، بتقييم 110 عاملين في مجال الرعاية الصحية، 32 منهم عملوا لساعات زائدة 52 ساعة أو أكثر أسبوعيًا و78 منهم عملوا أقل من 52 ساعة أسبوعيًا، وهو ما يُعتبر أقرب إلى ساعات العمل القياسية في الميدان.
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وعندما قام الباحثون بتعديل النتائج لمراعاة العمر والجنس، تبين أنه في المجموعة التي تعاني من إرهاق شديد، أظهر التصوير فرقا كبيرا في حجم الدماغ في 17 منطقة مختلفة من العضو، بما يشمل التلفيف الجبهي الأوسط MFG والجزيرة والتلفيف الصدغي العلوي STG.
كما حدد التحليل القائم على الأطلس أنه في الأفراد الذين يعانون من إرهاق شديد، كان هناك حجم أكبر بنسبة 19٪ في التلفيف الجبهي الأوسط الذيلي الأيسر، وفقًا لموقع New
atlas
نقلًا عن دورية Occupational & Environmental Medicine. (العربية)
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