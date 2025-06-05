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صحة
علاج جديد يستهدف تليف الكبد القاتل من جذوره
Lebanon 24
05-06-2025
|
04:51
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توصل فريق علمي بريطاني إلى علاج تجريبي جديد يمكن أن يحدث تحولا كبيرا في التعامل مع تليف الكبد.
نجحت الدكتورة
ماريا تيريزا
بوريلو وفريقها في
جامعة سندرلاند
، في تطوير مركّبين دوائيين يعملان على تثبيط إنزيم HDAC6، المسؤول عن تنظيم الالتهاب والإجهاد الخلوي في الكبد.
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ويلعب هذا الإنزيم أيضا دورا رئيسيا في تنشيط الخلايا النجمية الكبدية، التي تنتج الكولاجين، وهو العامل الرئيس في تكوين النسيج الندبي الذي يؤدي إلى التليف.
وقالت بوريلو إن فريقها صمم دواءين خاصين لتعطيل نشاط HDAC6، وقد أظهرت التجارب المعملية نتائج مشجعة، حيث انخفضت مؤشرات الالتهاب واستجابات الإجهاد الخلوي في الخلايا الكبدية، وهما عاملان رئيسيان في تطور التليف.
ويرى فريق البحث أن استهداف العامل المحفّز للتليف قد يساهم في إبطاء تطور المرض أو حتى عكس مساره في مراحله المبكرة، ما يقلل الحاجة إلى زراعة الكبد ويحسّن جودة حياة المرضى. (روسيا اليوم)
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