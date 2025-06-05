26
o
بيروت
28
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما هو الأفضل للصحة النفسية.. الاستحمام بماء بارد أو دافئ؟
Lebanon 24
05-06-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت الطبيبة النفسية نيكول ليبيرا الفرق الذي يُحدثه الماء البارد والدافئ على الحالة النفسية، أثناء فترات الصدمة والإرهاق والتوتر.
وقالت ليبيرا: "على الرغم من أن درجات الحرارة الباردة تُعدّ فعّالة بشكل خاص إذا كان جهازك العصبي يتمتع بمساحة تحمّل عالية، إلا أنه يجب عليك دائماً البحث عن الدفء في أوقات الصدمات المعقدة والإرهاق والتوتر".
Advertisement
وشرحت الخبيرة النفسية "إذا كان الجهاز العصبي عالقاً بالفعل في حالة توتر، فإن الماء البارد يسبب المزيد من الاضطراب في الجسم. فهو يرفع مستويات الكورتيزول ويُغرق الجسم بالأدرينالين".
على العكس من ذلك، يُنشّط الماء الدافئ "الجهاز العصبي الباراسمبثاوي" المعروف بحالة "الراحة والهضم". ويعمل هذا في الاتجاه المعاكس، حيث يخفّض الكورتيزول ويهدئ العصب المبهم، ما يساعد على تنظيم الوظائف اللاإرادية الأساسية مثل معدل ضربات القلب والتنفس والهضم.
وبحسب "سوري لايف"، تابعت الدكتورة ليبيرا شرحها للأساس العلمي وراء هذه العملية، "بدلاً من صدمة الجسم كما يحدث عند الغطس في الماء البارد، تُشير الحرارة إلى أن الجسم آمن".
وأوصت بإضافة ملح إبسوم إلى حوض الاستحمام، حيث يمتص الجسم المغنيسيوم عبر الجلد، ويُعزز الماء الدافئ هذا الامتصاص لأنه يزيد من
الدورة
الدموية ونفاذية الجلد.
مواضيع ذات صلة
أيهما أفضل الاستحمام صباحاً أم مساءً؟
Lebanon 24
أيهما أفضل الاستحمام صباحاً أم مساءً؟
05/06/2025 20:45:11
05/06/2025 20:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو تأثير الموسيقى العاطفية على الصحة النفسية؟ اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
ما هو تأثير الموسيقى العاطفية على الصحة النفسية؟ اليكم آخر الدراسات
05/06/2025 20:45:11
05/06/2025 20:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أنشطة بسيطة ومجانية تُعزز الصحة النفسية بشكل فعّال
Lebanon 24
أنشطة بسيطة ومجانية تُعزز الصحة النفسية بشكل فعّال
05/06/2025 20:45:11
05/06/2025 20:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أدوية إنقاص الوزن.. هل تحسّن الصحة النفسية أيضًا؟
Lebanon 24
أدوية إنقاص الوزن.. هل تحسّن الصحة النفسية أيضًا؟
05/06/2025 20:45:11
05/06/2025 20:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لمن يزعجهم صوت المضغ... انتبهوا لصحتكم العقلية!
Lebanon 24
لمن يزعجهم صوت المضغ... انتبهوا لصحتكم العقلية!
10:34 | 2025-06-05
05/06/2025 10:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطير جداً"... أوروبا تواجه أكبر تفش لمرض تنفسي منذ 70 عاماً
Lebanon 24
"خطير جداً"... أوروبا تواجه أكبر تفش لمرض تنفسي منذ 70 عاماً
08:11 | 2025-06-05
05/06/2025 08:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل... تحذير من طفرة وراثية "خطيرة" سببها متبرع قديم
Lebanon 24
في إسرائيل... تحذير من طفرة وراثية "خطيرة" سببها متبرع قديم
05:49 | 2025-06-05
05/06/2025 05:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاج جديد يستهدف تليف الكبد القاتل من جذوره
Lebanon 24
علاج جديد يستهدف تليف الكبد القاتل من جذوره
04:51 | 2025-06-05
05/06/2025 04:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل العمل لساعات طويلة يغير بنية الدماغ؟
Lebanon 24
هل العمل لساعات طويلة يغير بنية الدماغ؟
03:55 | 2025-06-05
05/06/2025 03:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجم "ستار أكاديمي" يحتفل بزفافه.. وعروسه الإماراتية تلفت الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" يحتفل بزفافه.. وعروسه الإماراتية تلفت الأنظار (فيديو)
02:09 | 2025-06-05
05/06/2025 02:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي قبل ساعات من إحياء حفله.. فنان لبناني يُوارى الثرى اليوم وهذه تفاصيل الدفن (فيديو)
Lebanon 24
توفي قبل ساعات من إحياء حفله.. فنان لبناني يُوارى الثرى اليوم وهذه تفاصيل الدفن (فيديو)
04:24 | 2025-06-05
05/06/2025 04:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
متفجرات دخلت لبنان جواً.. هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
متفجرات دخلت لبنان جواً.. هذا ما فعلته إسرائيل
14:00 | 2025-06-04
04/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ينتشر... ما صحة وفاة رياض سلامة؟
Lebanon 24
خبر ينتشر... ما صحة وفاة رياض سلامة؟
15:47 | 2025-06-04
04/06/2025 03:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقهما قبل أسبوعين.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بظهورها برفقة طليقها (صور)
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقهما قبل أسبوعين.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بظهورها برفقة طليقها (صور)
04:39 | 2025-06-05
05/06/2025 04:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:34 | 2025-06-05
لمن يزعجهم صوت المضغ... انتبهوا لصحتكم العقلية!
08:11 | 2025-06-05
"خطير جداً"... أوروبا تواجه أكبر تفش لمرض تنفسي منذ 70 عاماً
05:49 | 2025-06-05
في إسرائيل... تحذير من طفرة وراثية "خطيرة" سببها متبرع قديم
04:51 | 2025-06-05
علاج جديد يستهدف تليف الكبد القاتل من جذوره
03:55 | 2025-06-05
هل العمل لساعات طويلة يغير بنية الدماغ؟
02:11 | 2025-06-05
للتعامل مع إرهاق الدماغ.. إليكم هذه النصائح
فيديو
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
05/06/2025 20:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
05/06/2025 20:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
00:44 | 2025-06-05
05/06/2025 20:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24