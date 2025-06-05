23
o
بيروت
23
o
طرابلس
18
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كل 5 دقائق.. إليكم عدد المصابين بـ"لدغات الثعابين" حول العالم
Lebanon 24
05-06-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طوّر باحثون طريقة لاستخدام السكريات الاصطناعية للكشف عن سم الأفعى الجرسية ذات الظهر الماسي
الغربي
، وتمييزها عن سم الكوبرا.
Advertisement
وقال الباحث
الرئيسي
أليكس بيكر، الأستاذ المساعد في الكيمياء بجامعة
وارويك
في
المملكة
المتحدة: "سموم الثعابين معقدة، واكتشاف السموم المُسببة لها يُمثل تحدياً، ولكنه ضروري لإنقاذ الأرواح".
وأضاف بيكر: "يُرسي الاختبار الجديد أسس الكشف السريع والرخيص عن لدغات الثعابين، متجاوزاً بذلك التقنيات القائمة على الأجسام المضادة، ما قد يُحسّن النتائج" من حيث الدقة والسرعة.
إصابات كل 5 دقائق
وقال الباحثون في ملاحظاتهم إن 50 شخصاً يتعرضون للدغة ثعبان حول العالم كل 5 دقائق، سيُصاب 4 منهم بإعاقة دائمة بسبب اللدغة السامة، ويموت واحد.
وبحسب "هيلث داي"، للتوصل إلى اختبار أفضل، لاحظ الباحثون أن بعض سموم الثعابين - مثل الأفعى الجرسية ذات الظهر الماسي الغربي - تعمل عن طريق الارتباط بجزيئات سكر محددة تسمى الغليكانات، والتي توجد على سطح أنواع مختلفة من الخلايا البشرية.
وفي حالة الأفعى الجرسية، يلتصق سمها بخلايا
الدم
الحمراء والصفائح الدموية باستخدام الغليكانات، ما يتداخل مع تخثر الدم والاستجابة المناعية.
وقال بيكر: "لقد أنتجنا اختباراً باستخدام سكريات اصطناعية تُحاكي السكريات الموجودة في أجسامنا والتي ترتبط بها السموم طبيعياً، بالإضافة إلى نظام تضخيم يجعل هذا الاختبار السريع مرئياً".
تعديل مختبري
ولإنشاء اختبار سريع، قام الباحثون بربط سكريات اصطناعية مُعدّلة مختبرياً بجسيمات نانوية ذهبية. ويتغير لون هذه الجسيمات عند ارتباط سموم السم بها.
وقال الباحث الرئيسي مهدي هيزواني: "قد يُحدث هذا الاختبار نقلة نوعية في مجال تسمم الثعابين. سموم أنواع الثعابين الأخرى لا تتفاعل مع الغليكان في الجسم".
ومثلاً، وجد الباحثون أن اختبارهم يُمكنه التمييز بين سم الأفعى الجرسية وسم
الكوبرا الهندية
؛ حيث لا يرتبط سم الكوبرا بنفس السكريات الاصطناعية.
(24)
مواضيع ذات صلة
طفيلي "يقطع رؤوس" الحيوانات المنوية في 5 دقائق فقط
Lebanon 24
طفيلي "يقطع رؤوس" الحيوانات المنوية في 5 دقائق فقط
06/06/2025 05:04:09
06/06/2025 05:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: 5 قتلى وعشرات المصابين في هجوم على قافلة غذائية أممية في شمال دارفور
Lebanon 24
الأمم المتحدة: 5 قتلى وعشرات المصابين في هجوم على قافلة غذائية أممية في شمال دارفور
06/06/2025 05:04:09
06/06/2025 05:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
5 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شمال غرب مدينة خانيونس
Lebanon 24
5 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شمال غرب مدينة خانيونس
06/06/2025 05:04:09
06/06/2025 05:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لدغات الأفاعي السامة.. الخطر يرتفع صيفاً والعلاج قد لا يكون متوافراً!
Lebanon 24
لدغات الأفاعي السامة.. الخطر يرتفع صيفاً والعلاج قد لا يكون متوافراً!
06/06/2025 05:04:09
06/06/2025 05:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أطعمة تقي من الأمراض المزمنة.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة تقي من الأمراض المزمنة.. ما هي؟
16:00 | 2025-06-05
05/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يزعجهم صوت المضغ... انتبهوا لصحتكم العقلية!
Lebanon 24
لمن يزعجهم صوت المضغ... انتبهوا لصحتكم العقلية!
10:34 | 2025-06-05
05/06/2025 10:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطير جداً"... أوروبا تواجه أكبر تفش لمرض تنفسي منذ 70 عاماً
Lebanon 24
"خطير جداً"... أوروبا تواجه أكبر تفش لمرض تنفسي منذ 70 عاماً
08:11 | 2025-06-05
05/06/2025 08:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو الأفضل للصحة النفسية.. الاستحمام بماء بارد أو دافئ؟
Lebanon 24
ما هو الأفضل للصحة النفسية.. الاستحمام بماء بارد أو دافئ؟
08:00 | 2025-06-05
05/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل... تحذير من طفرة وراثية "خطيرة" سببها متبرع قديم
Lebanon 24
في إسرائيل... تحذير من طفرة وراثية "خطيرة" سببها متبرع قديم
05:49 | 2025-06-05
05/06/2025 05:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجم "ستار أكاديمي" يحتفل بزفافه.. وعروسه الإماراتية تلفت الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" يحتفل بزفافه.. وعروسه الإماراتية تلفت الأنظار (فيديو)
02:09 | 2025-06-05
05/06/2025 02:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي قبل ساعات من إحياء حفله.. فنان لبناني يُوارى الثرى اليوم وهذه تفاصيل الدفن (فيديو)
Lebanon 24
توفي قبل ساعات من إحياء حفله.. فنان لبناني يُوارى الثرى اليوم وهذه تفاصيل الدفن (فيديو)
04:24 | 2025-06-05
05/06/2025 04:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقهما قبل أسبوعين.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بظهورها برفقة طليقها (صور)
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقهما قبل أسبوعين.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بظهورها برفقة طليقها (صور)
04:39 | 2025-06-05
05/06/2025 04:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-06-05
05/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
15:00 | 2025-06-05
05/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2025-06-05
أطعمة تقي من الأمراض المزمنة.. ما هي؟
10:34 | 2025-06-05
لمن يزعجهم صوت المضغ... انتبهوا لصحتكم العقلية!
08:11 | 2025-06-05
"خطير جداً"... أوروبا تواجه أكبر تفش لمرض تنفسي منذ 70 عاماً
08:00 | 2025-06-05
ما هو الأفضل للصحة النفسية.. الاستحمام بماء بارد أو دافئ؟
05:49 | 2025-06-05
في إسرائيل... تحذير من طفرة وراثية "خطيرة" سببها متبرع قديم
04:51 | 2025-06-05
علاج جديد يستهدف تليف الكبد القاتل من جذوره
فيديو
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
06/06/2025 05:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
06/06/2025 05:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
00:44 | 2025-06-05
06/06/2025 05:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24