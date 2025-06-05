Advertisement

صحة

أطعمة تقي من الأمراض المزمنة.. ما هي؟

Lebanon 24
05-06-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1371154-638847677397663648.jpg
Doc-P-1371154-638847677397663648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سلّطت دراسة حديثة الضوء على أهمية تناول مجموعة متنوعة من الفلافونويدات الغذائية في الحد من مخاطر الأمراض المزمنة، والوفيات بجميع أسبابها.
 
 
Advertisement
والفلافونويدات هي مركبات توجد في الخضراوات والفواكه والمكسرات والبقوليات والشاي.

ووفق "نيوز مديكال"، توجد فئات فرعية من الفلافونويدات في مختلف الأطعمة والمشروبات، ونظراً لاختلاف تركيبها الكيميائي وتوافرها الحيوي، فإن لهذه الفئات الفرعية مجموعة من التأثيرات البيولوجية.

مضادات للأكسدة والالتهاب
 
وتتضمن أهم خصائص الفلافونويدات أنها مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات، ومضادة للسرطان، وتوفر حماية من أمراض القلب، وهي خصائص بالغة الأهمية للحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها.

وفي هذه الدراسة، التي تجاوز عدد أفراد العينة فيها 124 ألف شخص، من بيانات البنك الحيوي البريطاني، أظهر المشاركون الذين تناولوا أعلى تنوع في الفلافونويدات انخفاضاً في خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 14%.


القلب والسرطان والسكري
 
كذلك، أظهر المشاركون انخفاضاً في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 10%، وانخفاضاً في خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 بنسبة 20%، وانخفاضاً في خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 8%، وانخفاضاً في خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 8%.
 
وبالنظر إلى الكمية، وجدت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا حوالي 500 ملغ من الفلافونويدات يومياً كانوا أقل عرضة للوفاة بجميع أسبابها، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي، مقارنةً بمن تناولوا حوالي 230 ملغ منها يومياً.
 
ولوحظ أدنى خطر للإصابة بالسكري والسرطان وأمراض التنكس العصبي بين المشاركين الذين تناولوا أعلى كمية من الفلافونويدات (حوالي 1400 ملغ يومياً). (24)
مواضيع ذات صلة
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
lebanon 24
06/06/2025 05:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق: البيارتة ينتظرون حلولًا جذرية لأزمات مزمنة
lebanon 24
06/06/2025 05:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
يطيل العمر ويحميك من الأمراض.. اتبعوا هذا التغيير في الطعام
lebanon 24
06/06/2025 05:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة تجنبها لخسارة الوزن بسرعة
lebanon 24
06/06/2025 05:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2025-06-05
10:34 | 2025-06-05
08:11 | 2025-06-05
08:00 | 2025-06-05
05:49 | 2025-06-05
04:51 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24