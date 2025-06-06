هل أدوية إنقاص الوزن هي علاج فعال للسمنة أم تهديد لصحة العيون؟

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وحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" ، فقد طُوّرت أدوية منشطات مستقبلات "الببتيد-1" الشبيهة بالغلوكاغون (GLP-1 RA) في الأصل لمرضى السكري، وقد غيرت طريقة علاج السمنة. وهناك أدلة متزايدة على فوائدها الصحية، فهي تساعد على خفض مستويات السكر في ، وإبطاء عملية الهضم، وتقليل الشهية. توصلت دراسة واسعة النطاق إلى أن أدوية إنقاص الوزن قد تضاعف على الأقل خطر إصابة مرضى بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.وحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" ، فقد طُوّرت أدوية منشطات مستقبلات "الببتيد-1" الشبيهة بالغلوكاغون (GLP-1 RA) في الأصل لمرضى السكري، وقد غيرت طريقة علاج السمنة. وهناك أدلة متزايدة على فوائدها الصحية، فهي تساعد على خفض مستويات السكر في ، وإبطاء عملية الهضم، وتقليل الشهية.

لكن دراسة، أجراها علماء ونُشرت في مجلة " لطب العيون"، وجدت أنه بعد ستة أشهر من استخدام منشطات مستقبلات الببتيد-1 الشبيهة بالغلوكاغون، تضاعف خطر إصابة كبار السن المصابين بالسكري بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، مقارنة بمرضى مماثلين لا يتناولون هذه الأدوية.

وجدت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا "سيماغلوتايد" أو "ليكسيسيناتيد" لمدة ستة أشهر على الأقل كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتنكس البقعي بمرتين، مقارنة بمرضى مماثلين لم يتناولوا الدواءين. أما المرضى الذين تناولوا مثبطات مستقبلات الغلوكوما-1 (GLP-1 RAs) لأكثر من 30 شهرا فكانت لديهم مخاطر أعلى بثلاث مرات.

وقال ماركو بوبوفيتش، أحد المشاركين في تأليف الدراسة والطبيب في وعلوم الرؤية في : "يبدو أن مستقبلات GLP-1 لها تأثيرات متعددة على ، وفي حالة الضمور البقعي المرتبط بالعمر، قد يكون التأثير الكلي ضارا". (سكاي نيوز عربية)