سر جديد.. هذا ما تفعله ممارسة الرياضة بانتظام

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "New Journal of Medicine" أن ممارسة الرياضة بانتظام قد تقلل من خطر عودة سرطان القولون وتزيد من فرص النجاة لدى المرضى الذين خضعوا للعلاج.

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الدراسة تابعت 889 شخصاً، يبلغ متوسط أعمارهم 61 عاماً، تم تشخيصهم بسرطان القولون في المرحلة الثالثة أو الثانية عالية الخطورة، لمدة ثماني سنوات. الدراسة تابعت 889 شخصاً، يبلغ متوسط أعمارهم 61 عاماً، تم تشخيصهم بسرطان القولون في المرحلة الثالثة أو الثانية عالية الخطورة، لمدة ثماني سنوات.

وبعد انتهاء علاجهم الكيميائي، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: الأولى تلقت استشارات رياضية مع متخصص على مدار ثلاث سنوات، بينما حصلت على كتيب تثقيف صحي دون متابعة مستمرة.



الغالبية العظمى من المشاركين في المجموعة النشطة اختاروا المشي السريع لمدة 45 دقيقة، أربع مرات أسبوعياً.

وإثر ذلك، بيّنت النتائج أن نسبة عودة السرطان في هذه المجموعة انخفضت بنسبة 28% مقارنة بالمجموعة الأخرى. كما ارتفعت نسبة البقاء خالية من المرض بعد خمس سنوات إلى 80.3% مقابل 73.9%.

وأوضحت الدكتورة منيشا سينغ، أخصائية الأورام في ، أن "هذه الدراسة تؤكد ما لاحظه الأطباء طويلاً، وهو أن نمط الحياة يؤثر بشكل كبير على فرص الشفاء وعودة المرض".

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ولفتت سينغ إلى أن الرياضة لا تقتصر فوائدها على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، بل تساعد أيضاً في الوقاية من أمراض مزمنة أخرى مثل أمراض القلب والسكري.



وشدّدت على أهمية اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة وتناول الألياف، إلى جانب الالتزام بفحوصات الكشف المبكر، خصوصاً لمن تجاوزوا سن الـ45 أو لديهم تاريخ عائلي مع المرض.

وفي ضوء هذه النتائج، يرى الخبراء أن التغييرات البسيطة مثل إدراج الرياضة في قد تُحدث فرقاً كبيراً في محاربة سرطان القولون والوقاية منه، وهو ما يمنح الأمل لآلاف المرضى حول العالم. (DW)