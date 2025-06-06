مكمل غذائي يقلل خطر "السكنة الدماغية".. ما هو؟

أشارت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Scientific Reports إلى أن تناول الزنك بكميات معتدلة قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 36%.

Advertisement

وشملت الدراسة، التي أُجريت على بيانات من المسح الوطني للصحة والتغذية فيالولايات المتحدة (NHANES)، 2642 مشاركًا بمتوسط عمر 63 عامًا.

واعتمد الباحثون على تسجيلات غذائية متعددة لمدة 24 ساعة لتحليل استهلاك الزنك منالطعام والمكملات. وإثر ذلك، قُسِّم المشاركون إلى أربع مجموعات حسب كميات الزنك التي يستهلكونها يومياً، ووجدت النتائج أن المشاركين الذين استهلكوا بين 6 إلى 9 ملغ من الزنك يوميًا سجلوا أقل معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية، مقارنةً بمن تناولوا أقل من 6 ملغ يوميًا.

اللافت أن زيادة استهلاك الزنك لأكثر من 9 ملغ لم تؤدِ إلى فوائد إضافية، مما يعزز أهمية الاعتدال. وبالرغم من أن الكمية الموصى بها يوميًا هي 8 ملغ للنساء و11 ملغ للرجال، إلا أن الدراسة أوضحت أن بعض الفوائد ظهرت حتى في حدود أدنى من هذه التوصيات.

يُذكر أن الزنك عنصر أساسي يساهم في دعم جهاز المناعة، النمو، التئام الجروح، وصحة الخلايا، وهو يوجد في اللحوم، الدواجن، الأسماك، منتجات الألبان، المكسرات والبذور.

في المقابل، تشير دراسات سابقة إلى أن الحصول على مستويات مناسبة من الزنك قد يبطئ الشيخوخة البيولوجية أيضاً.



مع ذلك، حذّر الباحثون من تجاوز الحد الموصى به يومياً (40 ملغ)، نظراً لتأثيراته السلبية المحتملة مثل الغثيان والقيء وتسارع الشيخوخة.



وتؤكد هذه النتائج أهمية تضمين الزنك في ضمن الحدود الآمنة، وتشجع على اتباع أنماط غذائية صحية مثل المتوسطالتي توازن بين المغذيات وتدعم الصحة القلبية والدماغية. (DW)