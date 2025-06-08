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صحة

فوائد العسل المذهلة للجسم والمناعة

Lebanon 24
08-06-2025 | 12:00
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يُعتبر العسل من أقدم المواد الغذائية التي استخدمها الإنسان في الغذاء والطب، وهو مادة طبيعية ينتجها النحل من رحيق الأزهار، ويتميز بطعمه الحلو وخصائصه الغذائية والعلاجية المتعددة.

1. مصدر طبيعي للطاقة
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العسل يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، والتي تُمتص بسرعة في الجسم وتُحول إلى طاقة فورية، مما يجعله خيارًا ممتازًا للرياضيين أو كوجبة خفيفة صحية.

2. تقوية المناعة

يحتوي العسل على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، تساعد في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض، خصوصًا في حالات البرد والإنفلونزا.

3. علاج فعال للسعال

أظهرت دراسات أن العسل يمكن أن يكون فعالًا في تهدئة السعال، خاصة عند الأطفال، ويعمل كمهدئ طبيعي للحلق.

4. تحسين الهضم

يساعد العسل على تهدئة الجهاز الهضمي، ويُستخدم أحيانًا في علاج مشاكل المعدة مثل القرحة أو عسر الهضم، كما يساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

5. صحة البشرة والجروح

العسل يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا تُستخدم في علاج الجروح والحروق الطفيفة، كما يدخل في تركيب العديد من منتجات العناية بالبشرة لترطيبها وتغذيتها.

6. تحسين النوم
تناول ملعقة من العسل قبل النوم قد يساعد على النوم العميق، إذ يسهم في إنتاج مادة “السيروتونين” التي تتحول إلى “ميلاتونين” المسؤول عن تنظيم النوم.
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