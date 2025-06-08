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صحة

التفاح.. ثمرة صغيرة بفوائد صحية كبيرة

Lebanon 24
08-06-2025 | 23:00
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يُعتبر التفاح من أكثر الفواكه استهلاكًا حول العالم، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة. إليك أبرز الفوائد التي يقدمها التفاح لجسم الإنسان: 
1. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
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يحتوي التفاح على الألياف القابلة للذوبان، مثل البكتين، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم. كما يحتوي على مركبات البوليفينول والفلافونويد، التي تعمل كمضادات أكسدة، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.  
2. الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني
تشير الدراسات إلى أن تناول تفاحة واحدة يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 28%. يُعزى ذلك إلى محتوى التفاح من الألياف والبوليفينولات التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.  ￼ ￼
3. تحسين صحة الجهاز الهضمي
يُعد التفاح مصدرًا جيدًا للألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتساعد في الوقاية من الإمساك. كما يحتوي على البكتين، الذي يُغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُحسن من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.  
4. تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات
يحتوي التفاح على فيتامين C ومضادات أكسدة أخرى مثل الكيرسيتين، التي تُساهم في تقوية الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات. هذه المركبات تساعد الجسم في مقاومة الأمراض والعدوى المختلفة.  
5. الوقاية من السرطان
تُظهر بعض الدراسات أن تناول التفاح بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي، بفضل محتواه من المركبات النباتية المضادة للأكسدة.  
6. دعم صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر
يُعتقد أن بعض المركبات الموجودة في التفاح تساعد في تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة. تشير الدراسات إلى أن تناول التفاح قد يُقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف مع التقدم في العمر.  
7. المساهمة في فقدان الوزن
يُعتبر التفاح خيارًا مثاليًا للذين يسعون لفقدان الوزن، حيث إنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يُساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول وتقليل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات. 
8. تحسين صحة الأسنان واللثة
يُعتبر التفاح “منظفًا طبيعيًا” للأسنان، حيث يساعد في تنظيف الأسنان من البلاك والجير. كما يُعزز إفراز اللعاب الذي يُساهم في تقليل بكتيريا الفم، مما يُحسن من صحة الأسنان واللثة. 
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