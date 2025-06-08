26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
11
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
منتجات غير متوقعة تحسن جودة النوم.. ما هي؟
Lebanon 24
08-06-2025
|
23:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الدكتورة داريا ليبيديفا عالمة النوم أخصائية الغدد الصماء، إلى أنه منذ القدم تنسب إلى الحليب خصائص معجزة. وينصح من يعاني من صعوبة في النوم بتناول كوب من الحليب الدافئ، لأنه في بعض الحالات يساعد على النوم بسهولة.
Advertisement
وقالت: "الحليب الدافئ يريح، وهو منشط للجهاز العصبي. لكن لا يستطيع جميع الناس شربه، لأن البعض قد يعاني من عدم تحمله".
ووفقا لها، يحسن الكيوي جودة النوم ومدته أيضا. ولكن الأهم هو تركيز الشخص على أحاسيسه.
وأضافت: "يجب أن يكون العشاء خفيفا، وسهل الهضم، وذو مؤشر سكر منخفض، أي غير حلو جدا، وغير دسم، وغير حار جدا. فمثلا قبل النوم، يمكن تناول جبنا قليل الدسم، ولحم ديك رومي، ومكسرات (بذور اليقطين، واللوز، والجوز تحتوي على المغنيسيوم، الذي له تأثير مهدئ). وبدلا من الحليب، يمكن تناول شاي الأعشاب، لأن له تأثير مهدئ خفيف". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
نصائح طبية لتحسين جودة النوم لمرضى الربو
Lebanon 24
نصائح طبية لتحسين جودة النوم لمرضى الربو
09/06/2025 10:26:17
09/06/2025 10:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فائدة علاجية غير متوقعة للشاي الأخضر.. ما هي؟
Lebanon 24
فائدة علاجية غير متوقعة للشاي الأخضر.. ما هي؟
09/06/2025 10:26:17
09/06/2025 10:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تامر حسني والشامي يشعلان مواقع التواصل.. مفاجآت غير متوقعة في أغنيتهما الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
تامر حسني والشامي يشعلان مواقع التواصل.. مفاجآت غير متوقعة في أغنيتهما الجديدة (فيديو)
09/06/2025 10:26:17
09/06/2025 10:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد غير متوقعة ومدهشة للكرز
Lebanon 24
فوائد غير متوقعة ومدهشة للكرز
09/06/2025 10:26:17
09/06/2025 10:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن العامل الرئيسي المحتمل للشيخوخة البيولوجية.. هذا ما كشفه علماء
Lebanon 24
عن العامل الرئيسي المحتمل للشيخوخة البيولوجية.. هذا ما كشفه علماء
02:42 | 2025-06-09
09/06/2025 02:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاح.. ثمرة صغيرة بفوائد صحية كبيرة
Lebanon 24
التفاح.. ثمرة صغيرة بفوائد صحية كبيرة
23:00 | 2025-06-08
08/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار المشروبات الغازية على الصحة
Lebanon 24
أضرار المشروبات الغازية على الصحة
15:00 | 2025-06-08
08/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد العسل المذهلة للجسم والمناعة
Lebanon 24
فوائد العسل المذهلة للجسم والمناعة
12:00 | 2025-06-08
08/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيبة تحذر من التأثير السلبي للكافيين على بعض الأشخاص
Lebanon 24
طبيبة تحذر من التأثير السلبي للكافيين على بعض الأشخاص
08:42 | 2025-06-08
08/06/2025 08:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
Lebanon 24
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
10:19 | 2025-06-08
08/06/2025 10:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء تنفعل على مُقدّم برامج لبنانيّ... إليكم ما حصل بالفيديو
Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء تنفعل على مُقدّم برامج لبنانيّ... إليكم ما حصل بالفيديو
08:40 | 2025-06-08
08/06/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غواصات متفجرة" في لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
"غواصات متفجرة" في لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
09:00 | 2025-06-08
08/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
00:36 | 2025-06-09
09/06/2025 12:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء ارتكبتها إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
أخطاء ارتكبتها إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبيّة
05:00 | 2025-06-08
08/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:42 | 2025-06-09
عن العامل الرئيسي المحتمل للشيخوخة البيولوجية.. هذا ما كشفه علماء
23:00 | 2025-06-08
التفاح.. ثمرة صغيرة بفوائد صحية كبيرة
15:00 | 2025-06-08
أضرار المشروبات الغازية على الصحة
12:00 | 2025-06-08
فوائد العسل المذهلة للجسم والمناعة
08:42 | 2025-06-08
طبيبة تحذر من التأثير السلبي للكافيين على بعض الأشخاص
06:21 | 2025-06-08
للحفاظ على صحة القلب.. كم يومًا بالأسبوع نحتاج للمشي؟
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
09/06/2025 10:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
09/06/2025 10:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
09/06/2025 10:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24