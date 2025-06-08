منتجات غير متوقعة تحسن جودة النوم.. ما هي؟

أشارت الدكتورة داريا ليبيديفا عالمة النوم أخصائية الغدد الصماء، إلى أنه منذ القدم تنسب إلى الحليب خصائص معجزة. وينصح من يعاني من صعوبة في النوم بتناول كوب من الحليب الدافئ، لأنه في بعض الحالات يساعد على النوم بسهولة.

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وقالت: "الحليب الدافئ يريح، وهو منشط للجهاز العصبي. لكن لا يستطيع جميع الناس شربه، لأن البعض قد يعاني من عدم تحمله".



ووفقا لها، يحسن الكيوي جودة النوم ومدته أيضا. ولكن الأهم هو تركيز الشخص على أحاسيسه.

وأضافت: "يجب أن يكون العشاء خفيفا، وسهل الهضم، وذو مؤشر سكر منخفض، أي غير حلو جدا، وغير دسم، وغير حار جدا. فمثلا قبل النوم، يمكن تناول جبنا قليل الدسم، ولحم ديك رومي، ومكسرات (بذور اليقطين، واللوز، والجوز تحتوي على المغنيسيوم، الذي له تأثير مهدئ). وبدلا من الحليب، يمكن تناول شاي الأعشاب، لأن له تأثير مهدئ خفيف". (روسيا اليوم)