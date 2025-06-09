Advertisement

صحة

عن العامل الرئيسي المحتمل للشيخوخة البيولوجية.. هذا ما كشفه علماء

Lebanon 24
09-06-2025 | 02:42
A-
A+
Doc-P-1372429-638850590729673920.jpg
Doc-P-1372429-638850590729673920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار علماء جامعة كامبريدج إلى أن النخر، وهو شكل من أشكال موت الخلايا غير المنضبط، قد يكون عاملا رئيسيا في الشيخوخة البيولوجية.
Advertisement
 
ولفتت مجلة Oncogene، إلى أنه وفقا لتوضيح العلماء، النخر هو شكل مدمر ومضطرب من موت الخلايا، يسبب الالتهاب، ويتلف الأنسجة المحيطة، ويساهم في تطور الأمراض المزمنة. وهو على عكس موت الخلايا المتحكم به - موت الخلايا المبرمج - يصاحب النخر تمزق الأغشية الخلوية، وتفتت الحمض النووي، وإطلاق عشوائي لمحتويات الخلايا.

وقالت الباحثة كارينا كيرن، مؤسسة الشركة البريطانية LinkGevity للتكنولوجيا الحيوية: "قد يكون النخر آلية الشيخوخة الرئيسية وليس مجرد نتيجة للشيخوخة".

وأضافت موضحة: "تصبح الخلايا مع التقدم في السن، أكثر عرضة للنخر، ما يؤدي إلى تراكم الضرر، وانخفاض مقاومة الجسم، وتسارع التدهور البيولوجي". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
عن القهوة من دون كافيين.. هذا ما كشفه العلماء
lebanon 24
09/06/2025 14:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 44 عاماً.. إعلامية معروفة تعثر على عائلتها البيولوجية خلال بث مباشر!
lebanon 24
09/06/2025 14:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مكمل غذائي شائع يبطئ وتيرة الشيخوخة.. هذا ما كشفته أحدث دراسة
lebanon 24
09/06/2025 14:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد يكشف عن العامل الأساسي لإنعاش اقتصاد لبنان
lebanon 24
09/06/2025 14:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:52 | 2025-06-09
06:30 | 2025-06-09
04:25 | 2025-06-09
23:42 | 2025-06-08
23:00 | 2025-06-08
15:00 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24