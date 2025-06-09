عن العامل الرئيسي المحتمل للشيخوخة البيولوجية.. هذا ما كشفه علماء

أشار علماء إلى أن النخر، وهو شكل من أشكال موت الخلايا غير المنضبط، قد يكون عاملا رئيسيا في الشيخوخة البيولوجية.

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ولفتت مجلة Oncogene، إلى أنه وفقا لتوضيح العلماء، النخر هو شكل مدمر ومضطرب من موت الخلايا، يسبب الالتهاب، ويتلف الأنسجة المحيطة، ويساهم في تطور الأمراض المزمنة. وهو على عكس موت الخلايا المتحكم به - موت الخلايا المبرمج - يصاحب النخر تمزق الأغشية الخلوية، وتفتت ، وإطلاق عشوائي لمحتويات الخلايا.



وقالت الباحثة كارينا كيرن، مؤسسة الشركة LinkGevity للتكنولوجيا الحيوية: "قد يكون النخر آلية الشيخوخة الرئيسية وليس مجرد نتيجة للشيخوخة".



وأضافت موضحة: "تصبح الخلايا مع التقدم في السن، أكثر عرضة للنخر، ما يؤدي إلى تراكم الضرر، وانخفاض مقاومة الجسم، وتسارع التدهور البيولوجي". (روسيا اليوم)