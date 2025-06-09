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صحة

التجميد قد يفسدها.. احذر حفظ هذه الأطعمة في الثلاجة

Lebanon 24
09-06-2025 | 06:52
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تجميد الطعام فكرة رائعة لتقليل الهدر، لكنها ليست دائماً الخيار الأفضل، إذ أن بعض الأطعمة لا تتحمل درجات الحرارة المنخفضة؛ فتفقد قوامها أو مذاقها أو حتى تصبح غير صالحة للأكل. 

ومن هذه الأطعمة، الخس والخضروات الورقية. إذ تتعرض الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير للتلف سريعاً عند التجميد؛ حيث تتكسر خلاياها وتمتص الماء فتفقد قوامها ونضارتها، وبدلاً من ذلك، احرص على استهلاكها طازجة أو استخدم طرق تخزين أخرى كالسلق السريع قبل التبريد.
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كما أن الطماطم والخيار يحتويان على نسبة عالية من الماء، ما يجعلهما عرضة للتكتل والتلف بعد إذابتهما من الثلاجة حيث تصبح الطماطم طرية والمذاق مائياً، بينما يفقد الخيار قرمشته، لذا إذا رغبتِ في استخدامهما مطبوخين (كالصلصات)، يمكنك فرمها وتخزينها في عبوات محكمة.

كما أن تجميد البطاطس النيئة يؤدي إلى تحولها إلى كتلة لزجة عند الطهي، بسبب تكسر جدرانها الخلوية، والحل الأمثل: سلق البطاطس أو تحميرها جزئياً قبل التجميد.

هذا ولا تتحمل الألبان السائلة كالكريمة والزبادي التجميد؛ إذ تنفصل مكوناتها ويفقد قوامها تماسكه، أما الزبدة والسمن فيمكن تجميدهما دون مشكلة.

وتتسبب درجات الحرارة المنخفضة في فصل الزيت عن المكونات الأخرى، ما يفقد المايونيز والصلصات المستحلبة قوامها الناعم، لذا استخدمها طازجة أو خزنها في الثلاجة لفترة قصيرة.

أما البيض، فوضعه في الثلاجة بقشره يعرضه لخطر التشقق، ما قد يسمح بتسرب البكتيريا، يمكنك كسر البيض وخفقه قبل التجميد لتفادي ذلك.

إلى ذلك، تتفكك جزيئات النشا في الأرز والمعكرونة عند التجميد، ما يجعلهما طريين ويفقدان قوامهما عند التسخين، إذا اضطررت لتجميدهما، احرص على تغليفهما جيداً وإعادة تسخينهما سريعاً.
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