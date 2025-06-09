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صحة
الجوز.. كنز طبيعي لصحة القلب والدماغ
Lebanon 24
09-06-2025
|
12:00
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يُعد
الجوز
من أهم أنواع المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية، ويُعرف بقيمته الصحية العالية، حتى أن بعض الأطباء يطلقون عليه لقب “غذاء الدماغ”، نظرًا لشبهه بشكل الدماغ وفوائده الكبيرة له.
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أهم فوائد الجوز:
1. تعزيز صحة القلب:
يحتوي الجوز على أحماض
أوميغا
3 الدهنية التي تساعد على تقليل
الكوليسترول
الضار وتحمي من أمراض القلب.
2. تقوية الذاكرة والدماغ:
العناصر المضادة للأكسدة والدهون الصحية تساهم في دعم وظائف الدماغ وتحسين التركيز والذاكرة.
3. مفيد لمرضى
السكري
:
يساعد في تنظيم مستويات السكر في
الدم
، خاصة عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي صحي.
4. مقاومة الالتهابات:
الجوز غني بمضادات الالتهاب، ما يجعله مفيدًا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.
5. تعزيز صحة البشرة والشعر:
بفضل احتوائه على فيتامين E والزنك، يساعد الجوز في الحفاظ على نضارة البشرة وقوة الشعر.
6. تحسين جودة النوم:
يحتوي على مادة “الميلاتونين” التي تساعد في تنظيم النوم ومحاربة الأرق.
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