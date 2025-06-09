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صحة

الجوز.. كنز طبيعي لصحة القلب والدماغ

Lebanon 24
09-06-2025 | 12:00
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يُعد الجوز من أهم أنواع المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية، ويُعرف بقيمته الصحية العالية، حتى أن بعض الأطباء يطلقون عليه لقب “غذاء الدماغ”، نظرًا لشبهه بشكل الدماغ وفوائده الكبيرة له.
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أهم فوائد الجوز:
1. تعزيز صحة القلب:
يحتوي الجوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على تقليل الكوليسترول الضار وتحمي من أمراض القلب.
2. تقوية الذاكرة والدماغ:
العناصر المضادة للأكسدة والدهون الصحية تساهم في دعم وظائف الدماغ وتحسين التركيز والذاكرة.
3. مفيد لمرضى السكري:
يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي صحي.
4. مقاومة الالتهابات:
الجوز غني بمضادات الالتهاب، ما يجعله مفيدًا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.
5. تعزيز صحة البشرة والشعر:
بفضل احتوائه على فيتامين E والزنك، يساعد الجوز في الحفاظ على نضارة البشرة وقوة الشعر.
6. تحسين جودة النوم:
يحتوي على مادة “الميلاتونين” التي تساعد في تنظيم النوم ومحاربة الأرق.
 
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