الجوز.. كنز طبيعي لصحة القلب والدماغ

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1. تعزيز صحة القلب:

2. تقوية الذاكرة والدماغ:

3. مفيد لمرضى :

4. مقاومة الالتهابات:

5. تعزيز صحة البشرة والشعر:

6. تحسين جودة النوم:

يُعد من أهم أنواع المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية، ويُعرف بقيمته الصحية العالية، حتى أن بعض الأطباء يطلقون عليه لقب “غذاء الدماغ”، نظرًا لشبهه بشكل الدماغ وفوائده الكبيرة له.أهم فوائد الجوز:يحتوي الجوز على أحماض 3 الدهنية التي تساعد على تقليل الضار وتحمي من أمراض القلب.العناصر المضادة للأكسدة والدهون الصحية تساهم في دعم وظائف الدماغ وتحسين التركيز والذاكرة.يساعد في تنظيم مستويات السكر في ، خاصة عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي صحي.الجوز غني بمضادات الالتهاب، ما يجعله مفيدًا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.بفضل احتوائه على فيتامين E والزنك، يساعد الجوز في الحفاظ على نضارة البشرة وقوة الشعر.يحتوي على مادة “الميلاتونين” التي تساعد في تنظيم النوم ومحاربة الأرق.