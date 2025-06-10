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صحة
مدعوم من ناسا.. "حل سحري" لفقدان الوزن بسهولة
Lebanon 24
10-06-2025
|
04:16
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عادت تقنية للياقة البدنية، المدعومة من
ناسا
، إلى الظهور مجددا والانتشار بشكل واسع عبر الإنترنت، باعتبارها مفتاحا لفقدان الوزن بسهولة ودون جهد كبير.
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وهذه التقنية، المعروفة باسم "الارتداد" أو القفز على الترامبولين الصغير، أثبتت فعالية مذهلة تفوق التمارين التقليدية مثل الجري، في فقدان الوزن، وفقا لدراسة قديمة أجرتها ناسا عام 1980 عادت إلى الواجهة مؤخرا بعد تداولها على الإنترنت.
وتكمن قوة هذه التمارين في قدرتها على تحفيز الجسم بشكل كامل. فبينما يعتمد الجري بشكل رئيسي على الجزء السفلي من الجسم، فإن القفز على الترامبولين الصغير يتطلب مشاركة كل العضلات تقريبا، ما يؤدي إلى حرق سعرات حرارية أكبر وتنشيط الجسم بالكامل. (روسيا اليوم)
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