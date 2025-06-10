3 أطعمة تساعد في خفض الكوليسترول.. تعرفوا عليها

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حثّت خبيرة تغذية مختصة بصحة الأمعاء من يرغبون في خفض على إضافة 3 أصناف إلى قائمة مشترياتهم الأسبوعية.كما دعت الدكتورة ، الحاصلة على الدكتوراة في التغذية، من يرغبون في الحفاظ على لياقتهم باتباع نفس التوصية.والأطعمة الـ 3 هي الشوفان، والبقول والفاصوليا، والكيوي.ألياف الشوفانووفق "سوري لايف"، أوضحت روسي أن ألياف الشوفان تتحد مع الكوليسترول وتمنع امتصاص الجسم له، ما يجعل الوصفات التي تحتوي على دقيق الشوفان مثالية لهذا الغرض.أما البقول والفاصوليا، فقد وجدت أبحاث أنها توفر ميكروبيوم يساهم في هضم الكوليسترول.