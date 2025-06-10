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صحة

3 أطعمة تساعد في خفض الكوليسترول.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
10-06-2025 | 23:45
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حثّت خبيرة تغذية مختصة بصحة الأمعاء من يرغبون في خفض الكوليسترول على إضافة 3 أصناف إلى قائمة مشترياتهم الأسبوعية.
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كما دعت الدكتورة ميغان روسي، الحاصلة على الدكتوراة في التغذية، من يرغبون في الحفاظ على لياقتهم باتباع نفس التوصية.

والأطعمة الـ 3 هي الشوفان، والبقول والفاصوليا، والكيوي.

ألياف الشوفان
ووفق "سوري لايف"، أوضحت روسي أن ألياف الشوفان تتحد مع الكوليسترول وتمنع امتصاص الجسم له، ما يجعل الوصفات التي تحتوي على دقيق الشوفان مثالية لهذا الغرض.

أما البقول والفاصوليا، فقد وجدت أبحاث أنها توفر ميكروبيوم يساهم في هضم الكوليسترول.
وقالت روسي: "قد يفسر هذا سبب انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من بكتيريا البيفيدوباكتيريوم والعصية اللبنية في الأمعاء".

الكيوي
كما أن الكيوي مفيد لمن يعانون من الإمساك. ويساهم الحفاظ على حركة الأمعاء منتظمة في خفض مستويات الكوليسترول أيضاً.
وتتضمن قائمة الأطعمة ذات التأثير الإيجابي في خفض الكوليسترول الضار:

1. الأفوكادو.

2. زيت الزيتون.

3. اللوز.

4. الصويا.

5. التوت.

6. دقيق الشوفان.

7. سمك السلمون.
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