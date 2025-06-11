27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
35
o
زحلة
34
o
بعلبك
15
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
اختبار بالإبهام قد يكشف عن خطر مميت في القلب
Lebanon 24
11-06-2025
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر طبيب طوارئ أميركي من حالة قلبية قاتلة قد تصيب آلاف الأشخاص دون علمهم، مشيراً إلى أن اختباراً بسيطاً وسريعاً يمكن إجراؤه
في المنزل
خلال دقيقة واحدة فقط، يكشف عن حالة قلبية قاتلة تُشبه "قنبلة موقوتة"، على حد تعبيره.
Advertisement
وصرح الدكتور جو ويتينغتون، خبير طب الطوارئ من
كاليفورنيا
، بأن هذا الاختبار، الذي يتضمن مدّ إبهامك عبر المعصم، قد يُشير إلى خطر كبير للإصابة بتمدد الأوعية الدموية الأبهري، ويشمل هذا تمدد أو تورم الشريان الأورطي - الشريان
الرئيسي
الذي يحمل
الدم
من القلب إلى باقي الجسم - مما يُعرّضه لخطر التمزق.
وغالبا ما تكون تمزقات الأوعية الدموية قاتلة بسبب النزيف الداخلي الحاد، ما لم تُعالج بسرعة بجراحة طارئة.
وفي مقطع فيديو على تيك توك حصد حتى الآن أكثر من 230,000 مشاهدة، قال الدكتور ويتينغتون لمتابعيه:
ارفع يدك كأنك تطلب من أحدهم التوقف.
افرد راحة يدك بشكل مستقيم.
مدّ إبهامك باتجاه إصبعك الصغير بأقصى ما تستطيع.
إذا توقف الإبهام عند حدود راحة اليد، فالأمر طبيعي.
أما إذا تجاوز الإبهام حدود اليد، فقد يشير ذلك إلى مرونة مفرطة في الأنسجة الضامة، ما يستوجب الفحص الطبي لاحتمال وجود تمدد في الشريان الأورطي.
والشريان الأورطي هو أكبر شريان في الجسم، ويضخ الدم من القلب إلى باقي الأعضاء. وفي حال تمدده أو انتفاخه، يزداد خطر تمزقه بشكل مفاجئ، ما قد يؤدي إلى نزيف داخلي حاد ووفاة سريعة إن لم تُجرَ عملية جراحية طارئة.
وفي دراسة نُشرت عام 2021 في "المجلة الأميركية لأمراض القلب" (AJC)، وُجد أن 60% من مرضى تمدد الشريان الأورطي أظهروا نتيجة إيجابية لاختبار "الإبهام-الكف".
وفي حين أن العديد من تمددات الأوعية الدموية لا تُسبب أعراضاً إلا بعد تمزقها، إلا أن الأطباء قد يكتشفونها أثناء الفحوصات الروتينية ويقدمون علاجات للوقاية من الضرر، مثل أدوية ضغط الدم.
وتميل تلك التي تُسبب أعراضاً إلى إثارة ألم في
الصدر
والرقبة و/أو الظهر، وتورم في الرأس والرقبة والذراعين، والسعال، والصفير، وضيق التنفس، أو سعال مصحوب بدم.
مواضيع ذات صلة
5 عادات بسيطة لتحسين صحة القلب وتقليل خطر النوبات القلبية
Lebanon 24
5 عادات بسيطة لتحسين صحة القلب وتقليل خطر النوبات القلبية
11/06/2025 12:25:46
11/06/2025 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يكشف: إيران تواجه أخطر اختبار لوجودها منذ عام 1979
Lebanon 24
تقرير بريطاني يكشف: إيران تواجه أخطر اختبار لوجودها منذ عام 1979
11/06/2025 12:25:46
11/06/2025 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار مدته دقيقة يكشف العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر
Lebanon 24
اختبار مدته دقيقة يكشف العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر
11/06/2025 12:25:46
11/06/2025 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مكمل غذائي منخفض التكلفة قد يقي من قصور القلب لدى مرضى السكري
Lebanon 24
مكمل غذائي منخفض التكلفة قد يقي من قصور القلب لدى مرضى السكري
11/06/2025 12:25:46
11/06/2025 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أيهما أفضل: البدء بتمارين الأوزان أم الكارديو؟
Lebanon 24
أيهما أفضل: البدء بتمارين الأوزان أم الكارديو؟
04:54 | 2025-06-11
11/06/2025 04:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاعلات الأسرية تمنح الأطفال نوماً أفضل.. هذا ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
التفاعلات الأسرية تمنح الأطفال نوماً أفضل.. هذا ما كشفته الدراسات
00:58 | 2025-06-11
11/06/2025 12:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أطعمة تساعد في خفض الكوليسترول.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
3 أطعمة تساعد في خفض الكوليسترول.. تعرفوا عليها
23:45 | 2025-06-10
10/06/2025 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المساج لبشرة المرأة… سر الإشراقة الدائمة
Lebanon 24
المساج لبشرة المرأة… سر الإشراقة الدائمة
23:00 | 2025-06-10
10/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد اللوز.. كنز غذائي للصحة والجمال
Lebanon 24
فوائد اللوز.. كنز غذائي للصحة والجمال
15:00 | 2025-06-10
10/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
09:35 | 2025-06-10
10/06/2025 09:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غائبة عن الشاشة منذ سنوات طويلة... شاهدوا أحدث إطلالة لزوج نورمان أسعد وإبنها تيجان (فيديو)
Lebanon 24
غائبة عن الشاشة منذ سنوات طويلة... شاهدوا أحدث إطلالة لزوج نورمان أسعد وإبنها تيجان (فيديو)
10:23 | 2025-06-10
10/06/2025 10:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال... إليكم آخر صورة للممثلة كارول الحاج على شاطىء البحر
Lebanon 24
بغاية الجمال... إليكم آخر صورة للممثلة كارول الحاج على شاطىء البحر
07:40 | 2025-06-10
10/06/2025 07:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شعرت بتوعك شديد.. إدخال سيرين عبد النور إلى المستشفى إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شعرت بتوعك شديد.. إدخال سيرين عبد النور إلى المستشفى إليكم التفاصيل
00:47 | 2025-06-11
11/06/2025 12:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت صحته ونقل مُجدداً إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
Lebanon 24
تدهورت صحته ونقل مُجدداً إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
23:37 | 2025-06-10
10/06/2025 11:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:54 | 2025-06-11
أيهما أفضل: البدء بتمارين الأوزان أم الكارديو؟
00:58 | 2025-06-11
التفاعلات الأسرية تمنح الأطفال نوماً أفضل.. هذا ما كشفته الدراسات
23:45 | 2025-06-10
3 أطعمة تساعد في خفض الكوليسترول.. تعرفوا عليها
23:00 | 2025-06-10
المساج لبشرة المرأة… سر الإشراقة الدائمة
15:00 | 2025-06-10
فوائد اللوز.. كنز غذائي للصحة والجمال
12:00 | 2025-06-10
فوائد الموز الصحية والغذائية
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
11/06/2025 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
11/06/2025 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
11/06/2025 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24