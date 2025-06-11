Advertisement

صحة

أيهما أفضل: البدء بتمارين الأوزان أم الكارديو؟

Lebanon 24
11-06-2025 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1373388-638852297538805533.jpeg
Doc-P-1373388-638852297538805533.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفترة طويلة ظلت التفضيلات الشخصية هي التي تحكم الإجابة عن سؤال: هل الأفضل ممارسة تمارين الكارديو قبل أم بعد رفع الأثقال؟ فالبعض يستمتع بالركض للإحماء قبل رفع الأوزان، بينما يعتقد آخرون أن رفع الأثقال أولاً أفضل لحرق الدهون.
Advertisement

وقد قدمت دراسة صينية جديدة إجابة حاسمة عن هذا السؤال الذي يشغل بال عشاق اللياقة البدنية.

وفق "ذا كونفيرسيشن"، فإن ترتيب التمرين يؤثر بشكل كبير على كمية الدهون التي تفقدها.

حيث فقد المشاركون الذين مارسوا تمارين الأثقال قبل تمارين الكارديو دهوناً أكثر بكثير، وأصبحوا أكثر نشاطاً بدنياً على مدار اليوم، مقارنةً بمن مارسوا تمارين الكارديو أولاً.

التجربة
وفي الدراسة التي أجريت في جامعة فوجيان وجامعة العاصمة في بكين، شارك 45 شاباً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، والذين تم تصنيفهم على أنهم يعانون من السمنة. 

وقسّم الباحثون المشاركين إلى 3 مجموعات لمدة 12 أسبوعاً. كانت إحدى المجموعات مجموعة ضابطة، أي أنهم التزموا بعادات نمط حياتهم المعتادة ولم يجروا أي تغييرات على نظامهم الرياضي.



ومارست المجموعتان الأخريان التمارين لمدة 60 دقيقة، 3 مرات أسبوعياً. كما مُنح المشاركون ساعات رياضية لتتبع حركتهم اليومية بشكل موضوعي. ساعد هذا الباحثين على تجنب الاعتماد على التقارير الذاتية، والتي قد تكون غير دقيقة في كثير من الأحيان.

واتّبعت المجموعتان برامج تدريبية متطابقة، تختلف فقط في تسلسل التمارين. تضمّنت تمارين القوة رفع أوزان، وتضمنت جلسات تمارين الكارديو (القلب) لمدة 30 دقيقة من ركوب الدراجات الثابتة.



تأثير تسلسل التمارين
وشهد المشاركون في المجموعتين تحسناً في لياقتهم القلبية الوعائية، وقوة عضلاتهم، وتكوين أجسامهم. ومن المثير للاهتمام، أن تحسن اللياقة القلبية الوعائية كان متشابهاً بغض النظر عن تسلسل التمارين.

لكن الاختلافات الحقيقية ظهرت عندما يتعلق الأمر بفقدان الدهون وأداء العضلات. 

فقد شهد المشاركون الذين رفعوا الأوزان أولاً انخفاضاً أكبر بكثير في دهون الجسم الكلية والدهون الحشوية، وهو نوع الدهون الأكثر ارتباطاً بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما زادوا عدد خطواتهم اليومية بحوالي 3500 خطوة مقارنة بـ 1600 خطوة فقط للمجموعة التي بدأت بتمارين الكارديو.
مواضيع ذات صلة
تقييد السعرات أم الكربوهيدرات.. أيهما أفضل لخفض الوزن؟
lebanon 24
11/06/2025 14:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أفضل الاستحمام صباحاً أم مساءً؟
lebanon 24
11/06/2025 14:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
توت العليق أم التوت الأسود... أيّهما الأفضل لصحتك؟
lebanon 24
11/06/2025 14:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستحمام صباحا أم مساء.. أيهما صحي أكثر؟
lebanon 24
11/06/2025 14:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:30 | 2025-06-11
02:43 | 2025-06-11
00:58 | 2025-06-11
23:45 | 2025-06-10
23:00 | 2025-06-10
15:00 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24