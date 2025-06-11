قيلولة العصر.. راحة مؤقتة أم عادة مضرة؟

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1. تعويض قلة النوم:

2. تقليل التوتر:

3. تحسين المزاج:

1. اضطراب النوم الليلي:

2. الكسل والخمول:

3. التأثير على الساعة البيولوجية:

النوم بعد العصر موضوع يشغل كثيراً من الناس، خاصة في مجتمعاتنا العربية، وتدور حوله آراء دينية وطبية وشعبية. إليك نظرة شاملة عن فوائد وأضرار النوم بعد العصر من منظور صحي، مع إشارة لما يُتداول عنه دينياً وشعبياً:الفوائد المحتملة:إذا كان الشخص لم يحصل على قسط كافٍ من النوم ليلاً، فإن قيلولة خفيفة بعد العصر قد تساعده النشاط والتركيز.النوم خلال النهار قد يقلل من مستويات التوتر، خاصة إذا كان الشخص مرهقًا جسديًا أو ذهنياً.بعض الدراسات تشير إلى أن القيلولة النهارية قد تحسّن المزاج، خاصة إذا لم تتجاوز 30 دقيقة.لكن… ما أضرار النوم بعد العصر؟النوم في وقت متأخر من النهار، خاصة لفترة طويلة، قد يؤدي إلى الأرق وصعوبة النوم ليلاً.بعض الناس يشعرون بالكسل والدوخة بعد الاستيقاظ من نوم العصر، خصوصاً إذا كانت القيلولة طويلة أو في بيئة غير مريحة.النوم في وقت غير معتاد للجسم قد يربك الساعة الداخلية، مما يؤثر سلبًا على النشاط والتركيز في المساء.