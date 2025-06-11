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صحة
قيلولة العصر.. راحة مؤقتة أم عادة مضرة؟
Lebanon 24
11-06-2025
|
12:00
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النوم بعد العصر موضوع يشغل كثيراً من الناس، خاصة في مجتمعاتنا العربية، وتدور حوله آراء دينية وطبية وشعبية. إليك نظرة شاملة عن فوائد وأضرار النوم بعد العصر من منظور صحي، مع إشارة لما يُتداول عنه دينياً وشعبياً:
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الفوائد المحتملة:
1. تعويض قلة النوم:
إذا كان الشخص لم يحصل على قسط كافٍ من النوم ليلاً، فإن قيلولة خفيفة بعد العصر قد تساعده
على استعادة
النشاط والتركيز.
2. تقليل التوتر:
النوم
القصير
خلال النهار قد يقلل من مستويات التوتر، خاصة إذا كان الشخص مرهقًا جسديًا أو ذهنياً.
3. تحسين المزاج:
بعض الدراسات تشير إلى أن القيلولة النهارية قد تحسّن المزاج، خاصة إذا لم تتجاوز 30 دقيقة.
لكن… ما أضرار النوم بعد العصر؟
1. اضطراب النوم الليلي:
النوم في وقت متأخر من النهار، خاصة لفترة طويلة، قد يؤدي إلى الأرق وصعوبة النوم ليلاً.
2. الكسل والخمول:
بعض الناس يشعرون بالكسل والدوخة بعد الاستيقاظ من نوم العصر، خصوصاً إذا كانت القيلولة طويلة أو في بيئة غير مريحة.
3. التأثير على الساعة البيولوجية:
النوم في وقت غير معتاد للجسم قد يربك الساعة الداخلية، مما يؤثر سلبًا على النشاط والتركيز في المساء.
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