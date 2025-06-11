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صحة

فوائد مذهلة لأكل السمك… تعرّف إليها الآن

Lebanon 24
11-06-2025 | 15:00
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يُعتبر السمك من أكثر الأطعمة المفيدة لجسم الإنسان، بفضل احتوائه على عناصر غذائية ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها. إدخاله في النظام الغذائي بانتظام يُعد من أفضل الخطوات نحو حياة صحية ومتوازنة.
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فوائد أكل السمك الصحية:
1. غني بالأوميغا-3:
الأحماض الدهنية أوميغا-3 الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، تساهم في دعم صحة القلب، تقليل الالتهابات، وخفض ضغط الدم.
2. تعزيز صحة الدماغ:
تناول السمك بانتظام يساعد في تقوية الذاكرة والوظائف العقلية، وقد يقي من التدهور المعرفي وأمراض مثل الزهايمر.
3. يحافظ على صحة القلب:
يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، بفضل الدهون الصحية والبروتينات المفيدة.
4. مصدر ممتاز للبروتين:
السمك يحتوي على بروتين عالي الجودة، ضروري لبناء العضلات، وتجديد الخلايا، وتقوية جهاز المناعة.
5. يحسّن صحة العين:
بسبب احتوائه على فيتامين A وأوميغا-3، يساعد السمك في الوقاية من التنكس البقعي المرتبط بالعمر.
6. يدعم نمو الأطفال:
تناول السمك في سن مبكرة مهم لنمو الدماغ والبصر لدى الأطفال، لذلك يُنصح به للحوامل والأمهات المرضعات (مع الانتباه لنوع السمك وكميته).
كم مرة يجب تناول السمك؟

يوصي خبراء التغذية بتناول السمك مرتين في الأسبوع على الأقل، ويفضّل اختيار الأنواع الغنية بالأوميغا-3 وقليلة الزئبق مثل السردين، السلمون، والماكريل
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