فوائد مذهلة لأكل السمك… تعرّف إليها الآن

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1. غني بالأوميغا-3:

2. تعزيز صحة الدماغ:

3. يحافظ على صحة القلب:

4. مصدر ممتاز للبروتين:

5. يحسّن صحة :

6. يدعم نمو الأطفال:

يُعتبر السمك من أكثر الأطعمة المفيدة لجسم الإنسان، بفضل احتوائه على عناصر غذائية ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها. إدخاله في بانتظام يُعد من أفضل الخطوات نحو حياة صحية ومتوازنة.فوائد أكل السمك الصحية:الأحماض الدهنية أوميغا-3 الموجودة في الأسماك الدهنية مثل والتونة، تساهم في دعم صحة القلب، تقليل الالتهابات، وخفض ضغط .تناول السمك بانتظام يساعد في تقوية الذاكرة والوظائف العقلية، وقد يقي من التدهور المعرفي وأمراض مثل الزهايمر.يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، بفضل الدهون الصحية والبروتينات المفيدة.السمك يحتوي على بروتين عالي الجودة، ضروري لبناء العضلات، وتجديد الخلايا، وتقوية جهاز المناعة.بسبب احتوائه على فيتامين A وأوميغا-3، يساعد السمك في الوقاية من التنكس البقعي المرتبط بالعمر.تناول السمك في سن مبكرة مهم لنمو الدماغ والبصر لدى الأطفال، لذلك يُنصح به للحوامل والأمهات المرضعات (مع الانتباه لنوع السمك وكميته).كم مرة يجب تناول السمك؟يوصي خبراء التغذية بتناول السمك مرتين في الأسبوع على الأقل، ويفضّل اختيار الأنواع الغنية بالأوميغا-3 وقليلة الزئبق مثل السردين، السلمون، والماكريل