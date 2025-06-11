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صحة
ما هي آخر حاسة تتوقف قبل الموت؟
Lebanon 24
11-06-2025
|
23:59
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أظهرت الأبحاث العلمية أن السمع هو آخر حاسة تتوقف لدى الإنسان قبل الموت. وحتى عندما يكون الشخص فاقدا للوعي، يستمر دماغه في استقبال الأصوات المحيطة.
وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بناء على تحليل النشاط الكهربائي للدماغ باستخدام تخطيط كهربية الدماغ.
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وترى
إليزابيث
بلوندون من جامعة "بريتيش
كولومبيا
" التي أشرفت على الأبحاث التي أسفرت عن تلك البيانات المثيرة للاهتمام، أنه من المنطقي لأفراد الأسرة والأحباء البقاء مع المحتضرين حتى اللحظة الأخيرة والتحدث إليهم وتوديعهم.
وتبدأ عملية احتضار الجسد بتوقف القلب. وبعد ذلك ينقطع تدفق
الدم
إلى الدماغ، فتبدأ خلاياه بالتلف تدريجيا. ومع ذلك، اتضح أن الوعي ووظائف الدماغ لا يتوقفان فورا، ما يسمح لبعض الحواس، ولا سيما حاسة السمع، بالبقاء نشطة لفترة أطول من غيرها.
وكشفت الدراسات أن دماغ المحتضر يستجيب للمنبهات الصوتية بشكل مشابه لدماغ الشخص السليم الواعي. وأثار هذا الاكتشاف سؤالا جديدا مهما أمام العلماء: هل يستطيع الإنسان في لحظاته الأخيرة ليس السماع فحسب، بل وفهم معنى الكلمات والأصوات من حوله؟ (روسيا اليوم)
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