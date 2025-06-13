الأكثر فاعلية في إنقاص الوزن... ماذا تعرفون عن "المشي الياباني"؟

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أظهرت دراسات حديثة أن أسلوب "المشي الياباني" يحقق تحسناً أكبر في فقدان الوزن، وضغط ، وتقوية الساقين، واللياقة البدنية، مقارنةً بالمشي المستمر متوسط الشدة.ويتناوب أسلوب "المشي الياباني" بين 3 دقائق من المشي "السريع أو المكثف نوعاً ما"، و3 دقائق من المشي "الخفيف"، لمدة 30 دقيقة أو أكثر، 4 مرات أسبوعياً.ويتم تعريف سرعة المشي عالي الكثافة بأنه السرعة التي تسمح بأن يكون التحدث مع الآخرين ممكناً، ولكن إجراء محادثة كاملة سيكون أكثر صعوبة.أما المشي منخفض الكثافة "الخفيف"، فعند هذا المستوى، يجب أن يكون التحدث مريحاً، وإن كان أكثر صعوبة من المحادثة التي لا تتطلب أي جهد.ووفق "ذا كونفيرسيشن" طوّر نوز، والأستاذ المساعد شيزوي ماسوكي في جامعة شينشو في ماتسوموتو في هذا الأسلوب من المشي.