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صحة

الأكثر فاعلية في إنقاص الوزن... ماذا تعرفون عن "المشي الياباني"؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 01:00
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أظهرت دراسات حديثة أن أسلوب "المشي الياباني" يحقق تحسناً أكبر في فقدان الوزن، وضغط الدم، وتقوية الساقين، واللياقة البدنية، مقارنةً بالمشي المستمر متوسط الشدة.
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ويتناوب أسلوب "المشي الياباني" بين 3 دقائق من المشي "السريع أو المكثف نوعاً ما"، و3 دقائق من المشي "الخفيف"، لمدة 30 دقيقة أو أكثر، 4 مرات أسبوعياً.

ويتم تعريف سرعة المشي عالي الكثافة بأنه السرعة التي تسمح بأن يكون التحدث مع الآخرين ممكناً، ولكن إجراء محادثة كاملة سيكون أكثر صعوبة.

أما المشي منخفض الكثافة "الخفيف"، فعند هذا المستوى، يجب أن يكون التحدث مريحاً، وإن كان أكثر صعوبة من المحادثة التي لا تتطلب أي جهد.

ووفق "ذا كونفيرسيشن" طوّر البروفيسور هيروشي نوز، والأستاذ المساعد شيزوي ماسوكي في جامعة شينشو في ماتسوموتو في اليابان هذا الأسلوب من المشي.
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