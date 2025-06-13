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صحة

المانغو يعزز صحة القلب بعد انقطاع الطمث

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:39
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وجدت دراسة جديدة أن تناول حصتين من المانغو يومياً قد يساعد في دعم صحة القلب بعد انقطاع الطمث عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول "الضار".
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وقد تزيد فترة ما بعد انقطاع الطمث من خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب.

واكتشف الباحثون أيضاً أن المانغو تسبب في ارتفاع أقل في نسبة السكر في الدم، والذي انخفض بشكل أسرع بعد بضع ساعات من تناوله، مقارنةً بتناول الخبز الأبيض العادي.

وشاركت في الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا 24 امرأة، أعمارهن بين 50 و70 عاماً، ويعانين من زيادة الوزن أو السمنة. 

وعلى مدار أسبوعين، تناولت المشاركات في الدراسة حوالي كوب ونصف من المانغو يومياً، وزرنا المختبر عدة مرات لقياس ضغط الدم والكوليسترول ومقاييس أخرى في أجسامهن.

ووفق "مديكال نيوز توداي"، وجد الباحثون أنه بعد ساعتين من تناول المانغو، انخفض ضغط الدم الانقباضي لدى المشاركات بحوالي 6 نقاط، وانخفض متوسط ضغط الدم الشرياني لديهن بمقدار 2.3 ملم زئبقي.

وقال روبرت هاكمان الباحث الرئيسي: "يُعد ضغط الدم الانقباضي ومتوسط ضغط الدم الشرياني مؤشرين مهمين على مدى جهد القلب في توزيع الدم". 

وأضاف "حتى الانخفاضات الطفيفة في هذه المؤشرات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية مع مرور الوقت. لذا، فإن ملاحظة انخفاض ملحوظ بعد تناول المانغو بفترة وجيزة، بالإضافة إلى التحسن المستمر مع تناولها يومياً، يُعد علامة واعدة".
 
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