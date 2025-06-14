لتنظيف الأمعاء وتحسين الهضم.. ركزوا على هذه الاطعمة

يدعم تنظيف الأمعاء الجهاز الهضمي عبر تعزيز بكتيريا الأمعاء النافعة، وتقليل الالتهابات، والتخلص من الأطعمة المصنعة التي تضر بصحة الأمعاء.



وبحسب ما نشره موقع NDTV فإن هناك بعض الأطعمة التي يُنصح بإدراجها في لتنظيف الأمعاء:

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1- الأطعمة المخمرة

تشمل قائمة الأطعمة المخمرة التي تعزز أداء الجهاز الهضمي الزبادي العادي غير المُحلى ومخلل الملفوف والكيمتشي والميسو، وهو نوع من التوابل يتم تحضيره عن طريق تخمير الصويا أو أو الشعير مع الملح، والتمبيه، وهو منتج صويا تقليدي مُخمر إندونيسي الأصل.

2- الخضراوات الغنية بالألياف

يمنح الحرص على تناول الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والبروكلي والخرشوف والهليون، فوائد متعددة على رأسها تنظيف الأمعاء وتدعيم البكتيريا المفيدة.

3- الفاكهة الكاملة

يوصي خبراء التغذية بتناول الفواكه الكاملة وتجنب العصائر، ومن الفواكه ذات الأهمية الصحية يأتي التوت الأزرق والأحمر والتفاح والكمثرى والموز والكيوي.

4- الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والكينوا والأرز البني والحنطة السوداء، قائمة طويلة من الفوائد الصحية من بينها تنظيف الأمعاء.

5- المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان واللوز والجوز، والبقوليات مثل العدس، والحمص، والفاصوليا السوداء، على عناصر غذائية متعددة ذات فوائد صحية مذهلة من بينها تنظيف الأمعاء وتحسين الهضم.

6- الزنجبيل والكركم

تتميز توابل الكركم والزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. يُسهّل الزنجبيل عملية الهضم، بينما يُعزز الكركم شفاء الأمعاء.

7- الدهون الصحية

تُقلل الدهون الصحية مثل أحماض أوميغا-3 الدهنية والدهون الأحادية غير المشبعة الالتهابات وتدعم وظيفة حاجز الأمعاء.