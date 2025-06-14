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صحة

في الطقس الحار.. إليكم علامات تشخيص جفاف الجسم

Lebanon 24
14-06-2025 | 07:15
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أشارت الدكتورة غولنارا سيدوف أخصائية الغدد الصماء إلى أن الجفاف هو حالة يفقد فيها الجسم سوائل أكثر مما يتلقى، وقد يؤدي هذا إلى اضطراب وظائف الجسم.
 
ووفقا لها، يجب ومن الضروري مراقبة مستوى الترطيب خاصة في الطقس الحار، حيث يزداد التعرق. فكيف نشخص الجفاف وأفضل أنواع السوائل في الحر. والعلامات التي تشير إلى جفاف الجسم وفقا لها:
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- العطش، هو أول علامة على نقص السوائل في الجسم؛

- جفاف الفم والأغشية المخاطية؛

- البول كثيف وداكن اللون، وانخفاض كميته؛

- صداع وضعف؛

- إرهاق، دوخة أو شعور بالضعف؛

- تشنجات عضلية.

أما في الحالات الشديدة وفقا لها، قد يحدث ارتباك وانخفاض مستوى ضغط الدم وفقدان الوعي.

وقالت: "ماذا نشرب في الطقس الحار؟ الماء هو أفضل وأسهل مصدر للترطيب. ولكن يجب شربه بكميات صغيرة وبانتظام. كما تساعد مشروبات الإلكتروليت (مثل المشروبات متساوية التوتر ومحاليل الإماهة) على تعويض الأملاح والمعادن المفقودة. كما يعتبر ماء جوز الهند مصدرا طبيعيا للإلكتروليتات. كما يساعد المرق أو الحساء على تعويض السوائل". (روسيا اليوم) 
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