فؤاد الشمام.. فاكهة الصيف وفوائدها الصحية المتعددة

يُعد الشمام من الفواكه الصيفية المنعشة التي تتميز بمذاقها الحلو وقيمتها الغذائية العالية. إضافة إلى طعمه اللذيذ، يقدم الشمام العديد من الفوائد الصحية التي تجعله خيارًا مثاليًا ضمن النظام الغذائي
المتوازن.
1. تعزيز الترطيب
يحتوي الشمام على نسبة عالية من الماء، مما يجعله فاكهة مثالية للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في أيام الصيف الحارة أو بعد ممارسة التمارين الرياضية. يُساهم كوب من الشمام في توفير حوالي 144 جرامًا من الماء، مما يساعد في توازن السوائل بالجسم .
2. دعم الجهاز المناعي
يُعتبر الشمام مصدرًا جيدًا لفيتامين C، الذي يُعزز مناعة الجسم من خلال تحفيز خلايا الدم
البيضاء لمكافحة الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض .
3. تحسين صحة الجهاز الهضمي
يُساهم الشمام في تحسين عملية الهضم بفضل محتواه من الألياف والماء، مما يُساعد في الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الأمعاء .
4. تقوية صحة العين
يحتوي الشمام على فيتامين A وبيتا كاروتين، وهما عنصران مهمان لصحة العين، حيث يُساهمان في الوقاية من الأمراض المرتبطة بفقدان البصر .
5. دعم صحة القلب والأوعية الدموية
يُعتبر الشمام غنيًا بالبوتاسيوم، الذي يُساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية .
6. مفيد للرجيم
نظرًا لانخفاض محتواه من السعرات الحرارية وارتفاع نسبة الماء والألياف، يُعد الشمام خيارًا مثاليًا للذين يتبعون حميات غذائية، حيث يُساهم في الشعور بالشبع دون زيادة الوزن .
7. تعزيز صحة الجلد والشعر
يُساهم الشمام في تحسين صحة الجلد والشعر بفضل محتواه من فيتامين A وفيتامين C، اللذين يُعززان من إنتاج الكولاجين، مما يُساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وصحة الشعر .
8. الوقاية من السرطان
تُشير بعض الدراسات إلى أن الألياف والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة الموجودة في الشمام قد تُساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون .
9. تحسين صحة العظام
يُعتبر الشمام مصدرًا جيدًا للكالسيوم، الذي يُساهم في تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشتها مع التقدم في العمر .
10. مفيد للمرأة الحامل
يحتوي الشمام على حمض الفوليك، الذي يُعتبر ضروريًا للمرأة الحامل، خاصة في الأشهر الأولى، حيث يُساعد في تغذية الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية .