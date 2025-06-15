فؤاد الشمام.. فاكهة الصيف وفوائدها الصحية المتعددة

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يُعد الشمام من الفواكه الصيفية المنعشة التي تتميز بمذاقها الحلو وقيمتها الغذائية العالية. إضافة إلى طعمه اللذيذ، يقدم الشمام العديد من الفوائد الصحية التي تجعله خيارًا مثاليًا ضمن المتوازن.1. تعزيز الترطيبيحتوي الشمام على نسبة عالية من الماء، مما يجعله فاكهة مثالية للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في أيام الصيف الحارة أو بعد ممارسة التمارين الرياضية. يُساهم كوب من الشمام في توفير حوالي 144 جرامًا من الماء، مما يساعد في توازن السوائل بالجسم .2. دعم الجهاز المناعييُعتبر الشمام مصدرًا جيدًا لفيتامين C، الذي يُعزز مناعة الجسم من خلال تحفيز خلايا البيضاء لمكافحة الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض .3. تحسين صحة الجهاز الهضمييُساهم الشمام في تحسين عملية الهضم بفضل محتواه من الألياف والماء، مما يُساعد في الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الأمعاء .4. تقوية صحةيحتوي الشمام على فيتامين A وبيتا كاروتين، وهما عنصران مهمان لصحة العين، حيث يُساهمان في الوقاية من الأمراض المرتبطة بفقدان البصر .5. دعم صحة القلب والأوعية الدمويةيُعتبر الشمام غنيًا بالبوتاسيوم، الذي يُساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية .6. مفيد للرجيمنظرًا لانخفاض محتواه من السعرات الحرارية وارتفاع نسبة الماء والألياف، يُعد الشمام خيارًا مثاليًا للذين يتبعون حميات غذائية، حيث يُساهم في الشعور بالشبع دون زيادة الوزن .7. تعزيز صحة الجلد والشعريُساهم الشمام في تحسين صحة الجلد والشعر بفضل محتواه من فيتامين A وفيتامين C، اللذين يُعززان من إنتاج الكولاجين، مما يُساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وصحة الشعر .8. الوقاية من السرطانتُشير بعض الدراسات إلى أن الألياف والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة الموجودة في الشمام قد تُساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون .9. تحسين صحة العظاميُعتبر الشمام مصدرًا جيدًا للكالسيوم، الذي يُساهم في تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشتها مع التقدم في العمر .10. مفيد للمرأة الحامليحتوي الشمام على حمض الفوليك، الذي يُعتبر ضروريًا للمرأة الحامل، خاصة في الأشهر الأولى، حيث يُساعد في تغذية الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية .