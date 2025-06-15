التدخين أثناء الحمل.. تهديد مزدوج لصحة الأم والجنين

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• الإجهاض: يزيد التدخين من خطر فقدان الحمل في مراحله المبكرة.

• الولادة المبكرة: تزداد احتمالية الولادة قبل الأوان، مما يعرض الطفل لمشاكل صحية.

• انفصال المشيمة: قد يحدث انفصال مبكر للمشيمة عن جدار الرحم، مما يشكل خطرًا على حياة الأم والجنين.

• تسمم الحمل: يزيد التدخين من احتمالية الإصابة بتسمم الحمل، وهو حالة طبية خطيرة.

• نقص الأوكسجين: يقلل التدخين من كمية الأوكسجين المتاحة للجنين، مما يؤثر على نموه وتطوره.

• انخفاض الوزن عند الولادة: يُولد الأطفال الذين تعرضوا للتدخين أثناء الحمل بوزن أقل من المعدل الطبيعي.

• تشوهات خلقية: يزيد التدخين من خطر حدوث تشوهات خلقية في الجنين.

• مشاكل تنفسية: يُعرض الأطفال لمشاكل في الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهابات الرئة.

يُعد التدخين من العادات الضارة التي تؤثر سلبًا على الصحة العامة، وتزداد خطورته بشكل خاص خلال فترة الحمل. فقد أظهرت الدراسات الطبية أن التدخين أثناء الحمل يُعرض الأم والجنين لمخاطر صحية جسيمة قد تؤثر على حياتهما.أضرار التدخين على الأم الحامليؤدي التدخين إلى زيادة احتمالية حدوث عدة مشاكل صحية للأم، منها:أضرار التدخين على الجنينيؤثر التدخين بشكل مباشر على صحة الجنين، حيث:التدخين السلبي وتأثيرهلا يقتصر الضرر على المدخنات فقط، بل يمتد أيضًا إلى النساء الحوامل اللاتي يتعرضن للتدخين السلبي. فقد أظهرت الدراسات أن التعرض لدخان السجائر من الآخرين يزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل والولادة المبكرة وتقييد نمو الجنين.