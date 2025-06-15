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صحة
تنظيف البشرة.. خطوة أساسية لبشرة صحية ومشرقة
Lebanon 24
15-06-2025
|
21:00
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يُعد تنظيف البشرة خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة، خاصةً عند القيام به للمرة الأولى. يهدف تنظيف البشرة إلى إزالة الشوائب، الزيوت الزائدة، وخلايا الجلد الميتة، مما يساعد في الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.
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1. إزالة المكياج
قبل البدء في تنظيف البشرة، يجب إزالة المكياج باستخدام مزيل مكياج مناسب لنوع البشرة. تُعتبر هذه الخطوة ضرورية لتجنب انسداد المسام وتراكم الأوساخ.
2. غسل الوجه
استخدمي غسول وجه مناسب لنوع بشرتك، سواء كانت دهنية، جافة، أو مختلطة. يُنصح باستخدام الماء الفاتر لتنظيف الوجه، حيث يساعد على فتح المسام دون التسبب في جفاف البشرة. تجنبي استخدام الماء الساخن أو البارد جدًا، حيث يمكن أن يؤثر سلبًا على البشرة.
3. تقشير البشرة (اختياري)
يمكنك تقشير البشرة بلطف باستخدام مقشر مناسب مرة أو مرتين في الأسبوع. يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة، مما يمنحها مظهرًا أكثر إشراقًا. تجنبي الإفراط في التقشير لتجنب تهيج البشرة.
4. ترطيب البشرة
بعد تنظيف البشرة، يُنصح باستخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك. يساعد الترطيب في الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع جفافها. اختاري مرطبًا خاليًا من
الكحول
والمواد الكيميائية القاسية.
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