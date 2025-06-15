5 مشروبات تساعدك على التخلص من الانتفاخ

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وفي كثير من الحالات، يعد الانتفاخ جزءاً طبيعياً من عملية الهضم وليس مدعاة للقلق. كما يمكن أن يشعر الشخص بعدم الراحة عند الشعور بالانتفاخ، غير أنه ليس من الضروري التخلص منه للحفاظ على الصحة. في الواقع، ربما يكون الانتفاخ العرضي مؤشراً على أن الجهاز الهضمي يقوم بوظيفته، وفق موقع EatingWell. يعتبر الانتفاخ حالة شائعة، ويعاني منه كثيرون من وقت لآخر. حيث يمكن أن يحدث بعد تناول وجبة غنية بالألياف أو أثناء التغيرات الهرمونية، أو حتى لمجرد ابتلاع الهواء أثناء مضغ العلكة أو شرب المشروبات .وفي كثير من الحالات، يعد الانتفاخ جزءاً طبيعياً من عملية الهضم وليس مدعاة للقلق. كما يمكن أن يشعر الشخص بعدم الراحة عند الشعور بالانتفاخ، غير أنه ليس من الضروري التخلص منه للحفاظ على الصحة. في الواقع، ربما يكون الانتفاخ العرضي مؤشراً على أن الجهاز الهضمي يقوم بوظيفته، وفق موقع EatingWell.

لكن إذا كان الشخص يرغب في التخلص من الانتفاخ العرضي، فإن هناك مكونات معينة يمكن أن تساعد:



1. شاي الزنجبيل

قد يساعد شاي الزنجبيل على تخفيف الانتفاخ عن طريق تحفيز حركة الجهاز الهضمي، مما يسهل مرور الطعام والغازات بسلاسة. ويمكن أن يكون له تأثير محفز للحركة (أي أنه يساعد على مرور الطعام بكفاءة أكبر عبر الجهاز الهضمي)، وهو ما يفيد بشكل خاص بعد تناول وجبة دسمة أو غنية بالألياف.



كما توضح يي مين تيو، الحاصلة على العلوم واختصاصية تغذية ومتخصصة في تغذية الجهاز الهضمي، أنه يمكن لشاي الزنجبيل أن يساعد على تقليل الضغط على العضلة العاصرة المريئية السفلية، مما يسمح بخروج الغازات المتراكمة ويخفف من انتفاخ البطن.

كذلك يحتوي الزنجبيل أيضاً على مركبات مضادة للالتهابات مثل جينجيرول وشوغول، والتي ربما تساعد في تهدئة بطانة الأمعاء وتقليل التهيج الذي قد يسبب اضطرابات هضمية.



2. شاي النعناع

يعد شاي النعناع خياراً مهدئاً يمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ عن طريق إرخاء عضلات الجهاز الهضمي. وتشرح تيو أن النعناع يحتوي على مركب يسمى المنثول، والذي "يساعد على تقليل تشنجات الجهاز الهضمي"، ويسهّل مرور الغازات.



كما أن مجرد احتساء مشروب دافئ يمكن أن يساعد بشكل طبيعي على استرخاء الجهاز الهضمي.

3. الماء

يبدو الأمر بديهياً بعض الشيء، لكن الماء من أكثر الطرق فعالية لدعم الهضم وتخفيف الانتفاخ. وإذا كان الشخص يعاني من الانتفاخ بسبب تناول وجبة غنية بالصوديوم، فإن شرب الماء يساعد على تخفيف تركيز الصوديوم، ما يمكن أن "يساعد في تقليل الانتفاخ الناتج عن احتباس السوائل".



وتقول ، اختصاصية التغذية، إن الحفاظ على رطوبة الجسم يدعم انتظام حركة الأمعاء، ما يمكن أن يساعد في الوقاية من الإمساك والانتفاخ الذي قد يصاحبه. كما يعزز شرب الماء الدافئ عملية الهضم من خلال مساعدة عضلات الجهاز الهضمي على الاسترخاء وتسهيل خروج الغازات عبر الأمعاء.



4. شاي البابونج

يعتبر شاي البابونج مساعداً هضمياً لطيفاً، ويمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ، خاصة عندما يكون مرتبطاً بالتوتر أو الالتهاب. وتقول تيو إن "البابونج يعمل كطارد للغازات، مما يساعد في تقليل غازات الأمعاء واسترخاء الأمعاء. وقد استُخدم تقليدياً في العديد من الثقافات لتهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي".

ويحتوي البابونج على مركبات مثل الأبيجينين، ذات خصائص مضادة للتشنج والالتهابات. في حين أن العديد من الدراسات التي تظهر فوائد هضمية تستخدم مستخلصات أو زيوت البابونج المركزة، إلا أن شرب شاي البابونج ربما يوفر دعماً خفيفاً، خاصة عندما يكون الانتفاخ مصاحباً للتوتر. كما يساعد تأثيره المهدئ على الجهاز العصبي إذا كان التوتر أو القلق يساهمان في أعراض الجهاز الهضمي.



5. شاي الكومبوتشا

يساعد الكومبوتشا، وهو شاي مخمّر، على تعزيز الهضم بفضل محتواه من البروبيوتيك. وتقول غولدسميث إن "الكومبوتشا غني بالبروبيوتيك، مما يعزز سلامة الأمعاء ويقلل الالتهابات التي ربما تسبب الانتفاخ". وقد ربط توازن ميكروبيوم الأمعاء بتحسين الهضم وتقليل إنتاج الغازات.

غير أنه يجب الانتباه إلى أن ليس أنواع الكومبوتشا مفيدة للأمعاء على حد سواء، فبعضها يحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة، أو إضافات أخرى، أو مكربنات، ما يمكن أن يفاقم الانتفاخ لدى البعض.



وتُوصي غولدسميث باختيار أنواع ذات أقل سكر مضاف مع الحد الأدنى من الإضافات، مثل المحليات الصناعية، واحتساءئها ببطء لتقييم استجابة الجسم.